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Субсидії на комуналку для ВПО — як оформити допомогу без обмежень у квартирі

13 жовтня 2024 11:57
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Як переселенцям без реєстрації отримати субсидію — деталі від нардепа
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

З наближенням опалювального сезону все більше українців цікавляться питанням отримання житлових субсидій на комунальні послуги. Особливо важливо зазначити, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) також можуть претендувати на субсидію, навіть якщо не мають реєстрації, але фактично проживають у квартирі або будинку. 

Про це розповів народний депутат, голова спецкомісії із захисту ВПО Павло Фролов у Telegram.

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Як ВПО отримати субсидію

За словами нардепа, житлова субсидія призначається сім'ям, у яких витрати на комунальні послуги перевищують визначений обов'язковий платіж. Це означає, що якщо ваші комунальні витрати перевищують встановлену межу, ви можете претендувати на отримання субсидії.

Важливим аспектом є те, що під час обчислення сукупного доходу для призначення субсидії не враховується допомога на проживання, яку отримують внутрішньо переміщені особи (ВПО). Це збільшує можливості переселенців для отримання додаткової підтримки від держави.

Для оформлення житлової субсидії громадяни можуть звернутися до одного з наступних державних органів:

  • Сервісний центр Пенсійного фонду України,
  • Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП),
  • Уповноважена посадова особа місцевої влади.

Крім того, громадяни можуть подати онлайн-заявку на житлову субсидію через портал "Дія", веб-портал електронних послуг або мобільний додаток Пенсійного фонду України.

"Житлова субсидія надається сім'ям, у яких витрати на комунальні послуги більші за визначений для них обов'язковий платіж. Тому якщо сума платежів вища за обов'язковий платіж, ви можете потенційно отримати субсидію", — зазначив Фролов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які не встигли подати документи на отримання субсидій для оплати комунальних послуг у опалювальному сезоні 2024-2025 років, ще мають час зробити це до 30 листопада. Якщо подати заявку до цього терміну, субсидію нарахують "заднім числом", починаючи з 1 жовтня. Однак ті, хто має заборгованість за комунальні послуги, можуть втратити право на державну допомогу.

Ще ми писали, що в жовтні 2024 року в Україні не підвищували тарифи, зокрема, надалі діє мораторій на підвищення цін на газ, опалення та гаряче водопостачання, залишилась колишньою вартість електроенергії. Однак, у деяких містах переглядають ціни на інші комунальні послуги.

комунальні послуги ЖКГ фінансова допомога гроші ВПО субсидії

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