Как переселенцам без регистрации получить субсидию — детали от нардепа.

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С приближением отопительного сезона все больше украинцев интересуется вопросом получения жилищных субсидий на коммунальные услуги. Особо важно отметить, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) также могут претендовать на субсидию, даже если не имеют регистрации, но фактически проживают в квартире или доме.

Об этом рассказал народный депутат, глава спецкомиссии по защите ВПЛ Павел Фролов в Telegram.

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Как ВПЛ получить субсидию

По словам нардепа, жилищная субсидия назначается семьям, у которых расходы на коммунальные услуги превышают определенный обязательный платеж. Это означает, что если ваши коммунальные расходы превышают установленный предел, вы можете претендовать на получение субсидии.

Важным аспектом является то, что при исчислении совокупного дохода для назначения субсидии не учитывается помощь на проживание, получаемая внутриперемещенными лицами (ВПЛ). Это увеличивает возможность переселенцев для получения дополнительной поддержки от государства.

Для оформления жилищной субсидии граждане могут обратиться в один из следующих государственных органов:

Сервисный центр Пенсионного фонда Украины,

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП),

Уполномоченное должностное лицо местных властей.

Кроме того, граждане могут подать онлайн-заявку на жилищную субсидию через портал "Дія", веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

"Жилищная субсидия предоставляется семьям, у которых расходы на коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Поэтому если сумма платежей выше обязательного платежа, вы можете потенциально получить субсидию", — отметил Фролов.

Что еще стоит знать

Напомним, у украинцев, которые не успели подать документы на получение субсидий для оплаты коммунальных услуг в отопительном сезоне 2024-2025 годов, еще есть время сделать это до 30 ноября. Если подать заявку на этот срок, субсидию начислят "задним числом", начиная с 1 октября. Однако имеющие задолженность за коммунальные услуги могут потерять право на государственную помощь.

Еще мы писали, что в октябре 2024 года в Украине не повышали тарифы, в частности, действует мораторий на повышение цен на газ, отопление и горячее водоснабжение, осталась прежней стоимость электроэнергии. Однако в некоторых городах пересматривают цены на другие коммунальные услуги.