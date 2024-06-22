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Субсидії для ВПО — переселенці отримають новий вид допомоги

22 червня 2024 07:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Субсидія на житло — влада готує новий вид допомоги для українців
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році внутрішні переселенці зможуть оформити новий вид державної допомоги — субсидію на оренду оселі. Багато хто зможе скористатися новою можливістю.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соціальної політики.

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Коли буде доступна нова субсидія

З метою посилення підтримки українських переселенців, які вимушено залишили свої домівки, фахівці Міністерства соціальної політики розробили новий інструмент. Це буде субсидія, яку надаватимуть у відсотковому співвідношенні на оренду житла. Реалізувати у рамках пілотного проєкту планують протягом двох років.

При цьому під час першого етапу впровадження субсидії на оренду допомога поширюватиметься на внутрішньо переміщених осіб, а під час подальших — на інших громадян, які теж потребуватимуть відповідної підтримки.

Навесні було поширено інформацію, що уряд затвердить рішення і вже з червня 2024 року переселенці матимуть ще одну фінансову допомогу. Однак механізм надання субсидій досі опрацьовується, відповідно старт проєкту відкладається.

Розмір субсидії на оренду житла

Для субсидії буде характерним те, що в її розмір входитиме вартість оренди у конкретному регіоні/населеному місті країни. Оскільки цінова політика  у Києві, Миколаєві, Закарпатті чи у невеликому населеному пункті має суттєву різницю.

Ще на розмір субсидії впливатиме:

  • кількість осіб у складі родини, яка орендує житло;
  • доходи домогосподарства/спроможність оплачувати рахунки самостійно (чим нижчі будуть доходи, тим вищий відсоток ціни оренди буде покривати субсидія).

У підсумку переселенці будуть платити за оренду близько 20-30% сукупного доходу, а решту — держава. У формулу розрахунку буде закладено 13,5 кв. м житлоплощі на кожну особу плюс загальну площу на всіх.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві соцполітики повідомляють, що деякі жителі багатоповерхівок можуть не отримати передбачену їм законодавством грошову допомогу на оплату послуг ЖКГ. Субсидії та пільги можна втратити через неправильні дії об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та виконавців комунальних послуг.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді розповіли про збільшення розміру субсидій у неопалювальний період. Там пояснили, що сума зросте через підвищення тарифу на електроенергію.

субсидії
виплати
квартири
нерухомість
Мінсоцполітики
гроші
переселенці
житло
ВПО
допомога

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