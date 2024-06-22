Субсидия на жилье — власть готовит новый вид помощи для украинцев

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году внутренние переселенцы смогут оформить новый вид государственной помощи — субсидию на аренду жилья. Многие смогут воспользоваться новой возможностью.

Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики.

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Когда будет доступна новая субсидия

С целью усиления поддержки украинских переселенцев, вынужденно покинувших свои дома, специалисты Министерства социальной политики разработали новый инструмент. Это будет субсидия, которую будут предоставлять в процентном соотношении на аренду жилья. Реализовать в рамках пилотного проекта планируют в течение двух лет.

При этом во время первого этапа внедрения субсидии на аренду помощь будет распространяться на внутренне перемещенных лиц, а в дальнейшем — на других граждан, которые тоже будут нуждаться в соответствующей поддержке.

Весной была распространена информация, что правительство утвердит решение и уже с июня 2024 года у переселенцев будет еще одна финансовая помощь. Однако механизм предоставления субсидий до сих пор прорабатывается, соответственно старт проекта откладывается.

Размер субсидии на аренду жилья

Для субсидии будет характерно то, что в ее размер будет входить стоимость аренды в конкретном регионе/населенном городе страны. Поскольку ценовая политика в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте имеет существенную разницу.

Еще на размер субсидии будет влиять:

количество лиц в составе семьи, арендующей жилье;

доходы домохозяйства/способность оплачивать счета самостоятельно (чем ниже будут доходы, тем выше процент цены аренды будет покрывать субсидия).

В итоге переселенцы будут платить за аренду около 20-30% совокупного дохода, а остальное — государство. В формулу расчета будет заложено 13,5 кв. м жилплощади на каждого человека плюс общую площадь на всех.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве соцполитики сообщают, что некоторые жители многоэтажек могут не получить предусмотренное им законодательством денежное пособие на оплату услуг ЖКХ. Субсидии и льготы можно потерять из-за неправильных действий объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и исполнителей коммунальных услуг.

Мы также писали, что в Пенсионном фонде рассказали об увеличении размера субсидий на неотапливаемый период. Там объяснили, что сумма вырастет из-за повышения тарифа на электроэнергию.