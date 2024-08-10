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Субсидії для мешканців багатоповерхівок — ПФУ вводить нові правила

10 серпня 2024 07:50
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Субсидії за новими правилами — ПФУ роз'яснив умови призначення допомоги для мешканців багатоповерхівок
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Уряд України ухвалив зміни до порядку подання інформації для призначення житлових субсидій і пільг. Нові правила спрямовані на полегшення обміну даними між керуючими багатоквартирними будинками, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та Пенсійним фондом України (ПФУ).

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

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Що змінилося

Відповідно до нових вимог, управителі та ОСББ мають одноразово передати Пенсійному фонду інформацію про адреси обслуговування та розміри внесків.

"Для призначення пільг, а також житлових субсидій у межах експериментального проєкту управителі багатоквартирних будинків та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) разово подають до Пенсійного фонду України дані про адреси обслуговування та розмір внесків", — сказано в повідомленні.

Для призначення житлових субсидій за стандартною процедурою, інформація про внески та платежі на утримання багатоквартирного будинку, а також про наявність заборгованості за цими платежами, яка перевищує три місяці, надається управителями та ОСББ на запит ПФУ щоразу під час розгляду субсидії. Це стосується і випадків, коли заява на субсидію не була подана особою.

Також передбачено, що управителі та ОСББ мають надавати інформацію про зміни у вартості послуг, розмірах внесків та формах управління багатоквартирним будинком.

Відмовляти у призначенні житлових субсидій та пільг не дозволяється, якщо управителі та ОСББ подали інформацію в паперовому форматі або не зареєстровані в електронному кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд України пояснив, хто з людей похилого віку має право на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, уточнив, чи надається допомога для 60-річних без пенсії.

Ми також повідомляли, що українці мають можливість подавати заяви на житлові субсидії на опалювальний сезон. Дехто може розраховувати на допомогу у 3,5 тис. грн.

комунальні послуги субсидії ЖКГ ПФУ

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