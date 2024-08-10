Субсидії за новими правилами — ПФУ роз'яснив умови призначення допомоги для мешканців багатоповерхівок

Субсидії для мешканців багатоповерхівок — ПФУ вводить нові правила
Уряд України ухвалив зміни до порядку подання інформації для призначення житлових субсидій і пільг. Нові правила спрямовані на полегшення обміну даними між керуючими багатоквартирними будинками, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та Пенсійним фондом України (ПФУ).
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.
Що змінилося
Відповідно до нових вимог, управителі та ОСББ мають одноразово передати Пенсійному фонду інформацію про адреси обслуговування та розміри внесків.
"Для призначення пільг, а також житлових субсидій у межах експериментального проєкту управителі багатоквартирних будинків та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) разово подають до Пенсійного фонду України дані про адреси обслуговування та розмір внесків", — сказано в повідомленні.
Для призначення житлових субсидій за стандартною процедурою, інформація про внески та платежі на утримання багатоквартирного будинку, а також про наявність заборгованості за цими платежами, яка перевищує три місяці, надається управителями та ОСББ на запит ПФУ щоразу під час розгляду субсидії. Це стосується і випадків, коли заява на субсидію не була подана особою.
Також передбачено, що управителі та ОСББ мають надавати інформацію про зміни у вартості послуг, розмірах внесків та формах управління багатоквартирним будинком.
Відмовляти у призначенні житлових субсидій та пільг не дозволяється, якщо управителі та ОСББ подали інформацію в паперовому форматі або не зареєстровані в електронному кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Пенсійний фонд України пояснив, хто з людей похилого віку має право на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, уточнив, чи надається допомога для 60-річних без пенсії.
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