Субсидії на опалювальний сезон — українці можуть отримати 3,5 тис. грн допомоги

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці мають можливість подавати заяви на житлові субсидії на опалювальний сезон. Дехто може розраховувати на допомогу у 3,5 тис. грн.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Кому призначать субсидію та який розмір

За словами експертів, житлову субсидію розраховують індивідуально для кожного домогосподарства. Розмір залежить:

від складу домогосподарства;

від послуг, якими родина користується;

майнового складу домогосподарства.

На майбутній опалювальний сезон субсидії автоматично перерахують усім, хто вже є її отримує.

Субсидія призначається на всі види опалення:

центральне теплопостачання;

електро- газоопалення;

будинки, пошкоджені Росією, де використовують обігрівачі.

"60 % питома вага опалення. Якщо воно буде, то це для трикімнатної квартири — 3 000-3 500 грн. Якщо бабуся одна проживає, у неї мінімальна пенсія, це дуже гарна субсидія, — більше там 2 000 грн щомісяця отримувати", — пояснили експерти.

Подавати заяви можна до початку опалювального сезону. Для цього потрібно особисто звернутися в органи Пенсійного фонду:

через найближче відділення;

портал ПФУ;

через сервіс "Дія";

звичайною поштою;

Центр надання адміністративних послуг.

Кому можуть відмовити у субсидії

Деяким громадянам можуть відмовити у наданні субсидії. Серед причин такі:

упродовж року було куплене майно, що перевищує 50 тис. гривень;

у кого є два чи більше об’єктів нерухомості;

купівля авто, випущене не більше п'яти років тому;

наявність двох авто віком до 15 років;

відсутність доходів за останній квартал 2023 року та перший квартал 2024-го, самостійне страхування чи реєстрація в Центрі зайнятості;

наявність банківського депозиту в розмірі більш ніж 100 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав відповідь на електронну петицію, в якій українці просили скасувати підвищення цін на електроенергію під час війни. Глава держави дав низку розпоряджень.

Раніше у ПФУ розповіли, чи не позбавлять права на житлові субсидії через отримання деякої допомоги, адже під час її обчислення враховують середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Йдеться про нарахування одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення, яку надають громадянам на роботі.