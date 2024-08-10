Субсидии по новым правилам — ПФУ разъяснил условия назначения помощи для жителей многоэтажек

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Правительство Украины приняло изменения в порядок предоставления информации для назначения жилищных субсидий и льгот. Новые правила направлены на облегчение обмена данными между управляющими многоквартирными домами, объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и Пенсионным фондом Украины (ПФУ).

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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Что изменилось

Согласно новым требованиям, управляющие и ОСМД должны единовременно передать Пенсионному фонду информацию об адресах обслуживания и размерах взносов.

"Для назначения льгот, а также жилищных субсидий в рамках экспериментального проекта управляющие многоквартирных домов и объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) разово представляют в Пенсионный фонд Украины данные об адресах обслуживания и размере взносов", — говорится в сообщении.

Для назначения жилищных субсидий по стандартной процедуре, информация о взносах и платежах на содержание многоквартирного дома, а также о наличии задолженности по этим платежам, которая превышает три месяца, предоставляется управителями и ОСМД по запросу ПФУ каждый раз при рассмотрении субсидии. Это касается и случаев, когда заявление на субсидию не было подано лицом.

Также предусмотрено, что управляющие и ОСМД должны предоставлять информацию об изменениях стоимости услуг, размерах взносов и формах управления многоквартирным домом.

Отказывать в назначении жилищных субсидий и льгот не разрешается, если управляющие и ОСМД предоставили информацию в бумажном формате или не зарегистрированы в электронном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда.

Что еще стоит знать

Напомним, Пенсионный фонд Украины объяснил, кто из пожилых людей имеет право на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, уточнил, оказывается ли помощь для 60-летних без пенсии.

Мы также сообщали, что у украинцев есть возможность подавать заявления на жилищные субсидии на отопительный сезон. Некоторые могут рассчитывать на помощь в 3,5 тыс. грн.