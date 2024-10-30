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Субсидии для безработных — можно ли получить пособие

30 октября 2024 16:39
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Субсидии в Украине — могут ли получить помощь люди, которые не работают
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Граждане Украины, не способные самостоятельно покрывать расходы на коммунальные услуги, имеют право на получение государственной субсидии. Известно, могут ли получить такую помощь неработающие лица.

Об этом рассказали специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

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Согласно пунктам 6-9 подпункта 3 пункта 14 Положения о назначении жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров №848 от 21 октября 1995 года, право на получение жилищных субсидий имеют лица, доходы которых учитываются при их назначении, при условии, что в течение минимум месяца они:

  • обучались по дневной форме в учебных заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического) или высшего образования;
  • были зарегистрированы в Государственной службе занятости как безработные;
  • получали один из следующих видов доходов: пенсия, стипендия, пособие при рождении ребенка, пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, пособие по уходу за людьми с инвалидностью I и II группы, временная социальная помощь неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеют права на пенсию, пособие по безработице, частичной безработице, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям для лиц, потерявших трудоспособность, в частности для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не получил достаточного страхового стажа (не менее 15 лет);
  • оказывали социальные услуги;
  • считались безвестно отсутствующими по решению суда либо имели статус лиц, пропавших без вести, либо находились в плену;
  • были в местах лишения или ограничения свободы или к ним применялись меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы, домашнего ареста или содержания под стражей;
  • оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за инвалидности, длительной болезни, алко- или наркозависимости, что подтверждается выводом врачебно-консультационной комиссии (ЛКК);
  • были в отпуске без сохранения заработной платы в целях ухода за ребенком.

Согласно информации юристов, лицо пенсионного возраста, не получающее пенсию и не работающее, имеет возможность оформить субсидию при условии, что в течение шести месяцев перед обращением за ее назначением она получала хотя бы один месяц одного из указанных видов социальной помощи. Это может быть, например, временная государственная социальная помощь для неработающих лиц, достигших общего пенсионного возраста, но не имеющих права на получение пенсионных выплат.

Что еще нужно знать

Напомним, украинцы имеют право на жилищную субсидию, помогающую платить за коммунальные услуги. Однако есть список случаев, когда помощь на отопительный сезон не назначат.

Мы также писали, что в ноябре 2024 года украинцы получат большие размеры жилищных субсидий из-за начала отопительного сезона 2024-2025 годов. Большинству граждан назначат помощь автоматически, однако есть категории, которым нужно будет обратиться за ней лично.

коммунальные услуги деньги безработный субсидии финансовая помощь

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