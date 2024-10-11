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Субсидия на зиму в Украине — когда нужно подать документы на выплаты

11 октября 2024 17:36
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Когда нужно подать заявку за зимнюю субсидию и кто может потерять помощь — детали от Минсоцполитики
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Украинцам, которые не успели подать документы на получение субсидий для оплаты коммунальных услуг в отопительном сезоне 2024-2025 годов, еще есть время сделать это до 30 ноября. Если подать заявку на этот срок, субсидию начислят "задним числом", начиная с 1 октября. Однако имеющие задолженность за коммунальные услуги могут потерять право на государственную помощь.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

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"Документы на субсидии можно приносить и сейчас, и до 30 ноября. В таком случае субсидию вам назначат одинаково с 1 октября", — сказала она.

Заявление на субсидию можно подать и после установленного срока, но если это сделать после 1 декабря, пособие будет начислено уже с месяца обращения, а не с 1 октября. Чиновница напомнила, что для подачи документов не обязательно посещать ЦНАП или филиал Пенсионного фонда — это можно сделать онлайн. Также с весны 2023 года действует упрощенный формат подачи документов для получения субсидий.

"Можно даже не подавать декларацию для назначения субсидии. Можно подать только один краткий документ, в котором вы указываете только членов своей семьи и фактически просите ПФУ всю другую информацию собрать из имеющихся у государства источников и самостоятельно рассчитать и назначить субсидию", — рассказала Марчак.

"Зимнюю" субсидию могут не выплатить тем, кто имеет задолженность по жилищно-коммунальным услугам. Как пояснила чиновник, субсидия — это целевой платеж, предназначенный для помощи семьям своевременно оплачивать счета за ЖКУ.

Если семья получает субсидию, но не платит по счетам, значит средства используются не по назначению. Поэтому обязательным условием получения субсидии является своевременная оплата коммунальных услуг.

Имеющие задолженность за жилищно-коммунальные услуги в течение трех месяцев могут вернуть право на субсидию. Для этого необходимо либо погасить долг, либо заключить договор о реструктуризации с поставщиками услуг. По словам Марчака, условия реструктуризации могут быть достаточно выгодными, и возможна рассрочка на срок до пяти лет.

В зимний период 2024-2025 годов субсидии на оплату коммунальных услуг будут получать примерно 1,5 млн домохозяйств в Украине, а еще 1,3 млн — льготы.

"Конечно, это лишь прогноз, и фактические показатели могут быть другими. Но, как мы видим, когорта получающих субсидии людей остается более-менее одинаковой", — отметила замминистра.

Что еще нужно знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины предоставили разъяснение правил назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно информации, обновлен список получателей помощи в 2024 году.

Мы также писали, что в октябре 2024 года в Украине не повышали тарифы, в частности, действует мораторий на повышение цен на газ, отопление и горячее водоснабжение, осталась прежней стоимость электроэнергии. Однако в некоторых городах пересматривают цены на другие коммунальные услуги.

коммунальные услуги отопительный сезон ЖКХ деньги субсидии

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