Оренда кімнати ВПО — чи виплатить держава субсидію у 2025 році

Люди в кімнаті. Фото: УНІАН

Оренда житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні стала більш доступною, оскільки держава у 2025 році запровадила новий вид допомоги. Тим часом деяких громадян цікавить, чи можуть вони отримати субсидію, якщо винаймають не усю квартиру, а лише кімнату або дві у квартирі чи будинку.

Відповідь на це питання надали у Міністерстві соціальної політики України.

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Як пояснили у міністерстві, у переселенців дійсно є можливість отримати виплати від держави, навіть якщо вони орендують частину житлового приміщення.

"У такому випадку, подаючи документи, необхідно буде зазначити фактичний метраж цієї кімнати, і Пенсійний фонд зможе розрахувати субсидію саме на кімнату чи частину приміщення, яке винаймаєте", — пояснили у відомстві.

Що з документами

ВПО потрібно буде надати:

договір наймання;

заяву;

за потреби, копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів, а також скановані копії рішень суду, що підтверджують відомості про розірвання шлюбу, встановлення для подружжя режиму окремого проживання, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків або інші документи, що підтверджують якісь особливі обставини.

Що ще варто знати

Кабмін України планує відмовитися від експериментального проєкту, в рамках якого громадянам надали право подавати спрощену заяву на оформлення житлових субсидій та пільг. Причина — під час реалізації експерименту виявили суттєві недоліки щодо взаємодії з надавачами житлово-комунальних послуг та об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Очікується, що у 2025 році українці, які мають право на оформлення субсидії на комуналку та пільги, знову подаватимуть до держорганів універсальні заяви.

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