Аренда комнаты ВПЛ — выплатит ли государство субсидию в 2025 году

Люди в комнате. Фото: УНИАН

Аренда жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине стала более доступной, поскольку государство в 2025 году ввело новый вид помощи. Тем временем некоторых граждан интересует, могут ли они получить субсидию, если снимают не всю квартиру, а только комнату или две в квартире или доме.

Ответ на этот вопрос предоставили в Министерстве социальной политики Украины.

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Как объяснили в министерстве, у переселенцев действительно есть возможность получить выплаты от государства, даже если они арендуют часть жилого помещения.

"В таком случае, подавая документы, необходимо будет указать фактический метраж этой комнаты, и Пенсионный фонд сможет рассчитать субсидию именно на комнату или часть помещения, которое снимаете", — сказали в ведомстве.

Что с документами

ВПЛ нужно будет предоставить:

договор найма;

заявление;

при необходимости, копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, опекуна, попечителя, родителей-воспитателей, а также сканированные копии решений суда, подтверждающих сведения о расторжении брака, установление для супругов режима отдельного проживания, взыскание алиментов, определение места жительства ребенка с одним из родителей или другие документы, подтверждающие какие-то особые обстоятельства.

Что еще стоит знать

Кабмин Украины планирует отказаться от экспериментального проекта, в рамках которого гражданам предоставили право подавать упрощенное заявление на оформление жилищных субсидий и льгот. Причина — во время реализации эксперимента обнаружили существенные недостатки по взаимодействию с поставщиками жилищно-коммунальных услуг и объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Ожидается, что в 2025 году украинцы, которые имеют право на оформление субсидии на коммуналку и льготы, снова будут подавать в госорганы универсальные заявления.

Тем временем в Нацбанке спрогнозировали, когда для потребителей в Украине подорожает коммуналка. Известно, за какие услуги украинцы будут платить больше. Узнавайте также, что изменится в социальных выплатах для украинцев в мае 2025 года.