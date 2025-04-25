НБУ озвучив терміни підвищення тарифів на комуналку — коли це станеться

Квитанція за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Основні комунальні послуги в Україні захищені мораторієм на підвищення тарифів. Однак населенню варто готуватися до того, що ціни на газ, опалення та гаряче водопостачання поступово підвищуватимуть.

Втім, як йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України (НБУ), у 2025 році тарифи ще залишаться на попередньому рівні.

Реклама

Читайте також:

Тарифи на комунальні послуги — коли очікування на підвищення цін

Як зазначають у Нацбанку, складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, напевно, змусять владу переглянути ціни на комуналку в наступні роки.

"Зокрема, припускається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року", — йдеться у документі.

При цьому невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів заважає прогнозувати інфляцію. Подальше відтермінування рішень про перегляд тарифів знизить її рівень, але створить дисбаланси. Натомість ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє.

"Натомість достатньо швидке та суттєве підвищення вартості енергоносіїв для усунення дисбалансів у енергетичному секторі посилить інфляційний тиск у відповідному періоді та зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення", — підкреслили у НБУ.

Що ще варто знати

У серпні 2022 року народні обранці схвалили законопроєкт №7427 про мораторій на подорожчання комунальних послуг. Згодом документ підписав президент України, законодавчо заборонивши на час війни підвищувати тарифи на:

газопостачання;

опалення;

гаряче водопостачання.

Раніше у Нафтогазі озвучили ціну на газ для клієнтів до 2026 року. В компанії пояснили, скільки платитимуть споживачі за 1 куб.м газу.

Також ми розповідали, що комунальні послуги для населення за останній рік подорожчали на 20%. Найбільше для українців збільшилися рахунки за світло.