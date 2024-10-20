Когда нужно подавать документы на субсидию — важные правила

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, не имеющие возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут получить государственную субсидию. Для этого необходимо своевременно подать соответствующие документы, поскольку существует определенный срок для оформления выплат.

Новини.LIVE рассказывают, когда и какие документы нужно подать на субсидию в 2024 году.

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Когда нужно подавать документы на субсидию

Документы на субсидию для отопительного сезона 2024-2025 годов можно подать до 30 ноября. В этом случае выплаты будут начислены задним числом, начиная с 1 октября.

Если документы подать до 1 декабря, субсидия будет начислена с месяца подачи заявки.

Документы на получение субсидии можно предоставить через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), Пенсионный фонд Украины (ПФУ) или онлайн.

С 2023 года доступен упрощенный формат подачи заявок. Для этого достаточно подать упрощенный документ, в котором указаны члены семьи, а остальную информацию соберется автоматически через ПФУ.

Однако имеющие задолженность за жилищно-коммунальные услуги могут остаться без этих выплат. Чтобы избежать этого, необходимо погасить долг или заключить договор о реструктуризации с поставщиками услуг.

Какие документы нужны для оформления субсидии

Для назначения жилищной субсидии в 2024 году необходимо представить следующие документы:

заявление;

декларацию;

серию и номер паспорта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

адрес и банковский счет (в формате IBAN), на который будут поступать выплаты;

подписать упрощенное заявление.

Кроме этого, у вас могут спросить:

договор об аренде жилья (если он есть);

справка о доходах (если вы указывали в декларации о доходах);

справка, подтверждающая место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы;

справка об оплате коммунальных услуг в другом жилом помещении;

разные акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;

договоры аренды жилья в другом городе.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины началась подготовка к автоматическому перерасчету и финансированию жилищных субсидий с приближением отопительного сезона 2024-2025. Известно, кто получит пособие на зиму и какие будут суммы.

Мы также писали, что некоторым украинцам могут отказать в предоставлении субсидии на отопительный сезон 2024-2025 годов. Существует ряд причин и обстоятельств, по которым субсидия в Украине не назначается.