Субсидія для будинку сімейного типу — чи видадуть допомогу, якщо є борг

Субсидія і борги за комуналку — кому вдасться отримати допомогу
Іноді дитячі будинки сімейного типу винаймають нове житло, а згодом дізнаються про існування заборгованості за комунальні послуги. Виникає питання, чи вплине борг на можливість оформити субсидію.
У пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ) пояснили важливі нюанси.
Субсидії для будинків сімейного типу — як їх призначають
У травні 2025 року Кабмін встановив нові правила надання житлових субсидій для:
- дитячих будинків сімейного типу;
- багатодітних родин з трьома та більше дітьми;
- прийомних сімей.
Так, уряд змінив суму заборгованості за комуналку для цих людей, яка не вплине на призначення субсидії:
- раніше житлову субсидію можна було оформити, якщо борг не перевищував суму у 680 гривень;
- а після змін заборгованість, за якою право на субсидію не зникне, може бути на рівні 4 тисяч гривень.
"Якщо дитячим будинком сімейного типу укладено договір оренди (найму) житла, в якому вже наявна заборгованість на суму, що перевищує 4 тисяч гривень — це не є підставою для відмови у призначенні житлової субсидії. Факт заборгованості, що утворилась раніше, має зазначатись у договорі оренди (найму)", — пояснили у ПФУ.
Що ще треба знати про призначення субсидії у 2025 році
Житлову субсидію призначать, навіть якщо існуватимуть наступні фактори:
- родина придбала земельну ділянку;
- сім'я зберігає гроші на депозитах дітей;
- родина купує одяг, побутову техніку, їжу та інші товари й у неї є документи, які засвідчують, що покупки здійснювалися в інтересах дітей.
Отже, витрати, якщо вони відбувалися задля задоволення потреб дитини, не впливають на призначення субсидії.
Раніше ми розповідали, що деякі громадяни можуть платити за комунальні послуги на 25% менше. Таку знижку, зокрема, надають людям із вразливої категорії. Дізнавайтесь також, чому українцям влітку 2025 року надали менший розмір субсидії або взагалі зменшили виплату.
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