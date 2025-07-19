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Головна Фінанси Субсидія і борги за комуналку — кому вдасться отримати допомогу

Субсидія і борги за комуналку — кому вдасться отримати допомогу

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 10:47
Субсидія для будинку сімейного типу — чи видадуть допомогу, якщо є борг
Рахунок за комуналку і гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Іноді дитячі будинки сімейного типу винаймають нове житло, а згодом дізнаються про існування заборгованості за комунальні послуги. Виникає питання, чи вплине борг на можливість оформити субсидію.

У пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ) пояснили важливі нюанси.

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Субсидії для будинків сімейного типу — як їх призначають 

У травні 2025 року Кабмін встановив нові правила надання житлових субсидій для:

  • дитячих будинків сімейного типу;
  • багатодітних родин з трьома та більше дітьми;
  • прийомних сімей.

Так, уряд змінив суму заборгованості за комуналку для цих людей, яка не вплине на призначення субсидії:

  • раніше житлову субсидію можна було оформити, якщо борг не перевищував суму у 680 гривень;
  • а після змін заборгованість, за якою право на субсидію не зникне, може бути на рівні 4 тисяч гривень.

"Якщо дитячим будинком сімейного типу укладено договір оренди (найму) житла, в якому вже наявна заборгованість на суму, що перевищує 4 тисяч гривень — це не є підставою для відмови у призначенні житлової субсидії. Факт заборгованості, що утворилась раніше, має зазначатись у договорі оренди (найму)", — пояснили у ПФУ. 

Що ще треба знати про призначення субсидії у 2025 році

Житлову субсидію призначать, навіть якщо існуватимуть наступні фактори:

  • родина придбала земельну ділянку;
  • сім'я зберігає гроші на депозитах дітей;
  • родина купує одяг, побутову техніку, їжу та інші товари й у неї є документи, які засвідчують, що покупки здійснювалися в інтересах дітей.

Отже, витрати, якщо вони відбувалися задля задоволення потреб дитини, не впливають на призначення субсидії.

Раніше ми розповідали, що деякі громадяни можуть платити за комунальні послуги на 25% менше. Таку знижку, зокрема, надають людям із вразливої категорії.  Дізнавайтесь також, чому українцям влітку 2025 року надали менший розмір субсидії або взагалі зменшили виплату. 

комунальні послуги субсидії ПФУ фінансова допомога гроші борги
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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