Субсидія для будинку сімейного типу — чи видадуть допомогу, якщо є борг

Рахунок за комуналку і гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Іноді дитячі будинки сімейного типу винаймають нове житло, а згодом дізнаються про існування заборгованості за комунальні послуги. Виникає питання, чи вплине борг на можливість оформити субсидію.

У пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ) пояснили важливі нюанси.

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Субсидії для будинків сімейного типу — як їх призначають

У травні 2025 року Кабмін встановив нові правила надання житлових субсидій для:

дитячих будинків сімейного типу;

багатодітних родин з трьома та більше дітьми;

прийомних сімей.

Так, уряд змінив суму заборгованості за комуналку для цих людей, яка не вплине на призначення субсидії:

раніше житлову субсидію можна було оформити, якщо борг не перевищував суму у 680 гривень;

а після змін заборгованість, за якою право на субсидію не зникне, може бути на рівні 4 тисяч гривень.

"Якщо дитячим будинком сімейного типу укладено договір оренди (найму) житла, в якому вже наявна заборгованість на суму, що перевищує 4 тисяч гривень — це не є підставою для відмови у призначенні житлової субсидії. Факт заборгованості, що утворилась раніше, має зазначатись у договорі оренди (найму)", — пояснили у ПФУ.

Що ще треба знати про призначення субсидії у 2025 році

Житлову субсидію призначать, навіть якщо існуватимуть наступні фактори:

родина придбала земельну ділянку;

сім'я зберігає гроші на депозитах дітей;

родина купує одяг, побутову техніку, їжу та інші товари й у неї є документи, які засвідчують, що покупки здійснювалися в інтересах дітей.

Отже, витрати, якщо вони відбувалися задля задоволення потреб дитини, не впливають на призначення субсидії.

Раніше ми розповідали, що деякі громадяни можуть платити за комунальні послуги на 25% менше. Таку знижку, зокрема, надають людям із вразливої категорії. Дізнавайтесь також, чому українцям влітку 2025 року надали менший розмір субсидії або взагалі зменшили виплату.