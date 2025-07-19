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Главная Финансы Субсидия и долги за коммуналку — кому удастся получить помощь

Субсидия и долги за коммуналку — кому удастся получить помощь

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 10:47
Субсидия для дома семейного типа — выдадут ли помощь, если есть долг
Счет за коммуналку и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Иногда детские дома семейного типа снимают новое жилье, а впоследствии узнают о существовании задолженности за коммунальные услуги. Возникает вопрос, повлияет ли долг на возможность оформить субсидию.

В пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ) объяснили важные нюансы.

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Субсидии для домов семейного типа — как их назначают

В мае 2025 года Кабмин установил новые правила предоставления жилищных субсидий для:

  • детских домов семейного типа;
  • многодетных семей с тремя и более детьми;
  • приемных семей.

Так, правительство изменило сумму задолженности за коммуналку для этих людей, которая не повлияет на назначение субсидии:

  • ранее жилищную субсидию можно было оформить, если долг не превышал сумму в 680 гривен;
  • а после изменений задолженность, по которой право на субсидию не исчезнет, может быть на уровне 4 тысяч гривен.

"Если детским домом семейного типа заключен договор аренды (найма) жилья, в котором уже имеется задолженность на сумму, превышающую 4 тысяч гривен - это не является основанием для отказа в назначении жилищной субсидии. Факт задолженности, образовавшейся ранее, должен указываться в договоре аренды (найма)", — пояснили в ПФУ.

Что еще надо знать о назначении субсидии в 2025 году

Жилищную субсидию назначат, даже если будут существовать следующие факторы:

  • семья приобрела земельный участок;
  • семья хранит деньги на депозитах детей;
  • семья покупает одежду, бытовую технику, еду и другие товары и у нее есть документы, удостоверяющие, что покупки осуществлялись в интересах детей.

Следовательно, расходы, если они происходили для удовлетворения потребностей ребенка, не влияют на назначение субсидии.

Ранее мы рассказывали, что некоторые граждане могут платить за коммунальные услуги на 25% меньше. Такую скидку, в частности, предоставляют людям из уязвимой категории. Узнавайте также, почему украинцам летом 2025 года предоставили меньший размер субсидии или вообще уменьшили выплату.

коммунальные услуги субсидии ПФУ финансовая помощь деньги долги
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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