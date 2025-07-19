Субсидия для дома семейного типа — выдадут ли помощь, если есть долг

Субсидия и долги за коммуналку — кому удастся получить помощь
Иногда детские дома семейного типа снимают новое жилье, а впоследствии узнают о существовании задолженности за коммунальные услуги. Возникает вопрос, повлияет ли долг на возможность оформить субсидию.
В пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ) объяснили важные нюансы.
Субсидии для домов семейного типа — как их назначают
В мае 2025 года Кабмин установил новые правила предоставления жилищных субсидий для:
- детских домов семейного типа;
- многодетных семей с тремя и более детьми;
- приемных семей.
Так, правительство изменило сумму задолженности за коммуналку для этих людей, которая не повлияет на назначение субсидии:
- ранее жилищную субсидию можно было оформить, если долг не превышал сумму в 680 гривен;
- а после изменений задолженность, по которой право на субсидию не исчезнет, может быть на уровне 4 тысяч гривен.
"Если детским домом семейного типа заключен договор аренды (найма) жилья, в котором уже имеется задолженность на сумму, превышающую 4 тысяч гривен - это не является основанием для отказа в назначении жилищной субсидии. Факт задолженности, образовавшейся ранее, должен указываться в договоре аренды (найма)", — пояснили в ПФУ.
Что еще надо знать о назначении субсидии в 2025 году
Жилищную субсидию назначат, даже если будут существовать следующие факторы:
- семья приобрела земельный участок;
- семья хранит деньги на депозитах детей;
- семья покупает одежду, бытовую технику, еду и другие товары и у нее есть документы, удостоверяющие, что покупки осуществлялись в интересах детей.
Следовательно, расходы, если они происходили для удовлетворения потребностей ребенка, не влияют на назначение субсидии.
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