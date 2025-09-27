Відео
Головна Фінанси Субсидія і борг за комуналку — про що знають не усі українці

Субсидія і борг за комуналку — про що знають не усі українці

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 11:48
Субсидії на зиму — чи призначать допомогу, якщо є борг за комунальні послуги
Людина тримає в руках платіжку за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

В Україні житлова субсидія не надається домогосподарствам, у яких є тримісячна заборгованість з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг. Борг на день звернення має бути більшим за 680 грн — це основна перепона для отримання держдопомоги, але є нюанс.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Читайте також:

Кому можуть надати субсидію з боргами за комуналку

Як зазначили у пресслужбі, поріг заборгованості за комуналку, за яким за домогосподарствами вже не зберігається право отримати житлову субсидію, може змінюватися. Наприклад, для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних та прийомних сімей, показник становить 4 тис. грн. Також, якщо за призначенням житлової субсидії звертаються ВПО, то заборгованість не враховується, якщо:

  • переселенці живуть у житловому приміщенні без договору оренди;
  • заборгованість накопичилася до моменту видачі довідки ВПО.

Водночас житлова субсидія може бути призначена, якщо:

  • сплату заборгованості документально підтверджено;
  • укладено договір про реструктуризацію боргу;
  • споживач оскаржив заборгованість у судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі).

У ПФУ також зауважили, що інформацію щодо заборгованості надає управитель, об'єднання співвласників чи виконавець комунальних послуг.

Раніше повідомлялося, що не усім українцям субсидію на зимовий період призначать автоматично. У ПФУ пояснили, кому потрібно особисто звернутися за призначенням. 

Також ми розповідали, що боржникам за світло та газ не відключатимуть послуги під час опалювального сезону. Однак йдеться про обмежену категорію українців.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
