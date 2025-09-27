Субсидії на зиму — чи призначать допомогу, якщо є борг за комунальні послуги

Людина тримає в руках платіжку за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

В Україні житлова субсидія не надається домогосподарствам, у яких є тримісячна заборгованість з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг. Борг на день звернення має бути більшим за 680 грн — це основна перепона для отримання держдопомоги, але є нюанс.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).



Кому можуть надати субсидію з боргами за комуналку

Як зазначили у пресслужбі, поріг заборгованості за комуналку, за яким за домогосподарствами вже не зберігається право отримати житлову субсидію, може змінюватися. Наприклад, для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних та прийомних сімей, показник становить 4 тис. грн. Також, якщо за призначенням житлової субсидії звертаються ВПО, то заборгованість не враховується, якщо:

переселенці живуть у житловому приміщенні без договору оренди;

заборгованість накопичилася до моменту видачі довідки ВПО.

Водночас житлова субсидія може бути призначена, якщо:

сплату заборгованості документально підтверджено;

укладено договір про реструктуризацію боргу;

споживач оскаржив заборгованість у судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі).

У ПФУ також зауважили, що інформацію щодо заборгованості надає управитель, об'єднання співвласників чи виконавець комунальних послуг.

Раніше повідомлялося, що не усім українцям субсидію на зимовий період призначать автоматично. У ПФУ пояснили, кому потрібно особисто звернутися за призначенням.

Також ми розповідали, що боржникам за світло та газ не відключатимуть послуги під час опалювального сезону. Однак йдеться про обмежену категорію українців.