Субсидії на зиму — чи призначать допомогу, якщо є борг за комунальні послуги

Субсидія і борг за комуналку — про що знають не усі українці
В Україні житлова субсидія не надається домогосподарствам, у яких є тримісячна заборгованість з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг. Борг на день звернення має бути більшим за 680 грн — це основна перепона для отримання держдопомоги, але є нюанс.
Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).
Кому можуть надати субсидію з боргами за комуналку
Як зазначили у пресслужбі, поріг заборгованості за комуналку, за яким за домогосподарствами вже не зберігається право отримати житлову субсидію, може змінюватися. Наприклад, для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних та прийомних сімей, показник становить 4 тис. грн. Також, якщо за призначенням житлової субсидії звертаються ВПО, то заборгованість не враховується, якщо:
- переселенці живуть у житловому приміщенні без договору оренди;
- заборгованість накопичилася до моменту видачі довідки ВПО.
Водночас житлова субсидія може бути призначена, якщо:
- сплату заборгованості документально підтверджено;
- укладено договір про реструктуризацію боргу;
- споживач оскаржив заборгованість у судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі).
У ПФУ також зауважили, що інформацію щодо заборгованості надає управитель, об'єднання співвласників чи виконавець комунальних послуг.
