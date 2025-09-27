Субсидии на зиму — назначат ли помощь, если есть долг за коммунальные услуги

Человек держит в руках платежку за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В Украине жилищная субсидия не предоставляется домохозяйствам, у которых есть трехмесячная задолженность по оплате одной или нескольких жилищно-коммунальных услуг. Долг на день обращения должен быть больше 680 грн — это основная преграда для получения госпомощи, но есть нюанс.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Кому могут предоставить субсидию с долгами за коммуналку

Как отметили в пресс-службе, порог задолженности за коммуналку, при котором у домохозяйств уже не будет права на получение жилищной субсидии, может меняться. Например, для детских домов семейного типа, многодетных и приемных семей, показатель составляет 4 тыс. грн. Также, если за назначением жилищной субсидии обращаются ВПЛ, то задолженность не учитывается, если:

переселенцы живут в жилом помещении без договора аренды;

задолженность накопилась до момента выдачи справки ВПЛ.

В то же время жилищная субсидия может быть назначена, если:

уплата задолженности документально подтверждена;

заключен договор о реструктуризации долга;

потребитель обжаловал задолженность в судебном порядке (есть постановление об открытии производства по делу).

В ПФУ также отметили, что информацию о задолженности предоставляет управляющий, объединение совладельцев или исполнитель коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что не всем украинцам субсидию на зимний период назначат автоматически. В ПФУ объяснили, кому нужно лично обратиться за назначением.

Также мы рассказывали, что должникам за свет и газ не будут отключать услуги во время отопительного сезона. Однако речь идет об ограниченной категории украинцев.