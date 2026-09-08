Субсидії в Україні: ПФУ перегляне виплати тим, у кого дохід змінився на 50%

Людина тримає гроші на тлі платіжки. Фото: Новини.LIVE

В деяких українських домогосподарств, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), зріс розмір відповідної допомоги. Це сталося завдяки плановому перегляду виплат Пенсійним фондом України (ПФУ), що здійснюється двічі на рік для актуальності виплат.

Про те, у кого збільшилась сума допомоги, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Які причини зростання розміру житлової субсидії

Житлова субсидія є адресною державною допомогою на оплату комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, а також на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.

Згідно з правилами, за якими Пенсійний фонд надає виплати для домогосподарств, двічі на рік відбувається перегляд сум допомоги, якщо в отримувачів суттєво змінився рівень доходів.

Така процедура відбувається щороку у березні та серпні. Фахівці фонду зобов'язані переглядати розмір житлових субсидій для домогосподарств, якщо середньомісячний загальний дохід змінився на понад 50%.

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З огляду на це, розмір субсидії може змінитися в той чи інший бік, залежно від рівня доходу родини. А саме:

Якщо дохід домогосподарства зменшився на більш ніж половину, після перерахунку субсидія може зрости. Якщо дохід, навпаки, істотно зменшився, то виплату скоротять.

Які види доходів важливі для ПФУ

Система Пенсійного фонду під час нинішнього перегляду актуальності виплат порівнює середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за перший та другий квартали поточного року з доходами за третій та четвертий квартали попереднього року.

Такий підхід дає можливість побачити, чи відбулися істотні зміни у матеріальному становищі родини та чи є необхідність зміни суми призначеної допомоги.

При цьому ПФУ бере до уваги не тільки офіційну заробітну плату. Для розрахунку сукупного доходу домогосподарства важливі такі виплати:

пенсії;

соціальні виплати;

стипендії;

допомога з безробіття;

грошові перекази з-за кордону;

дивіденди.

Чи потрібна додаткова заява для перегляду

Відповідні перерахунки з боку Пенсійного фонду відбуваються автоматично, а тому не вимагають додаткового звернення.

З огляду на це, якщо домогосподарство відповідає умовам для автоматичної зміни виплати, ПФУ проведе його повністю самостійно.

Нову заяву та декларацію необхідно подавати лише для призначення житлової субсидії у разі зміни складу домогосподарства, переліку комунальних послуг.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, чи входить у розрахунок доходу під час призначення субсидії допомога на оздоровлення. У ПФУ пояснили, що в даному випадку йдеться про разову виплату або компенсацію на оздоровлення, отриману упродовж календарного року. Згідно з затвердженою урядом постановою № 632, відповідні виплати не вплинуть на право на допомогу.

Також Новини.LIVE писали, що житлові субсидії можуть скасувати, якщо в домогосподарстві чи у фінансовому становищі сталися зміни. Громадяни мають сповістити про це Пенсійний фонд упродовж 30 календарних днів. Саме через приховані відомості можуть припинити надання виплат чи може виникнути переплата.