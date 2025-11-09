Сімейна допомога в Польщі — скільки можуть отримати українці та як оформити

Родина з дитиною. Фото: Freepik

Українці, які переїхали до Польщі, можуть не лише знайти прихисток і роботу, а й скористатися системою соціальної підтримки, доступною для місцевих жителів. Серед таких виплат — сімейна допомога (Zasiłek rodzinny), що покликана підтримати батьків у вихованні дітей та покритті щоденних витрат.

Новини.LIVE розповідають, як українцям оформити цей вид виплат та на які суми можна розраховувати у 2025 році.

Що таке Zasiłek rodzinny та кому її виплачують

Zasiłek rodzinny або сімейна допомога — це щомісячні виплати батькам чи опікунам у Польщі для часткової компенсації витрат на виховання дітей, якщо сімейного доходу на ці цілі не вистачає. Як пояснюється на спеціалізованому порталі YAVP, вона надається:

батькам (одному з батьків або законному опікуну дитини);

фактичному опікуну дитини;

особі, яка навчається у Польщі.

Можливість отримання допомоги безпосередньо залежить від сімейного доходу, який не має перевищувати 674 злотих (на одну особу) або 764 злотих за наявності у сім'ї дитини з інвалідністю.

У разі перевищення доходу застосовується правило "злотий за злотий" — сума допомоги зменшується рівнозначно до суми, яка є вище критерію доходу.

Яку суму сімейної допомоги можуть отримати українці

У 2025 році Zasiłek rodzinny становить:

95 злотих на дитину до 5 років;

124 злотих на дитину від 5 до 18 років;

135 злотих на дитину від 18 до 24 років (якщо вона навчається).

До цього виду допомоги у Польщі також передбачені додатки — окремо подавати на них заявки не потрібно. Особи, яким вже призначили Zasiłek rodzinny, залежно від обставин отримують:

1 000 злотих одноразово — за народження дитини;

400 злотих на місяць — під час відпустки по догляду за дитиною;

193 злотих на місяць — за самостійне виховання дитини (але не більше 386 злотих на всіх дітей);

95 злотих на місяць — на третю й кожну наступну дитину в багатодітній сім'ї;

90 злотих на місяць — за навчання та реабілітацію дитини до 5 років з інвалідністю;

110 злотих на місяць — за навчання та реабілітацію дитини від 5 років з інвалідністю;

100 злотих одноразово — на початку навчального року;

113 злотих на місяць — якщо дитина навчається в школі, яка розташована в іншому місті Польщі.

Як оформити Zasiłek rodzinny

Українці з тимчасовим захистом у Польщі, або ті, які перебувають в країні на підставі Карти сталого побиту чи Карти побиту з доступом до ринку праці, для отримання сімейної допомоги мають подати заявку через місцевий MOPS (Міський центр соціальної допомоги) або через онлайн-платформи.

