Сімейна допомога в Польщі — скільки виплачують та як оформити

Сімейна допомога в Польщі — скільки виплачують та як оформити

Дата публікації: 9 листопада 2025 15:22
Оновлено: 15:03
Сімейна допомога в Польщі — скільки можуть отримати українці та як оформити
Родина з дитиною. Фото: Freepik

Українці, які переїхали до Польщі, можуть не лише знайти прихисток і роботу, а й скористатися системою соціальної підтримки, доступною для місцевих жителів. Серед таких виплат — сімейна допомога (Zasiłek rodzinny), що покликана підтримати батьків у вихованні дітей та покритті щоденних витрат.

Новини.LIVE розповідають, як українцям оформити цей вид виплат та на які суми можна розраховувати у 2025 році.

Читайте також:

Що таке Zasiłek rodzinny та кому її виплачують

Zasiłek rodzinny або сімейна допомога — це щомісячні виплати батькам чи опікунам у Польщі для часткової компенсації витрат на виховання дітей, якщо сімейного доходу на ці цілі не вистачає. Як пояснюється на спеціалізованому порталі YAVP, вона надається:

  • батькам (одному з батьків або законному опікуну дитини);
  • фактичному опікуну дитини;
  • особі, яка навчається у Польщі.

Можливість отримання допомоги безпосередньо залежить від сімейного доходу, який не має перевищувати 674 злотих (на одну особу) або 764 злотих за наявності у сім'ї дитини з інвалідністю. 

У разі перевищення доходу застосовується правило "злотий за злотий" — сума допомоги зменшується рівнозначно до суми, яка є вище критерію доходу.

Яку суму сімейної допомоги можуть отримати українці 

У 2025 році Zasiłek rodzinny становить:

  • 95 злотих на дитину до 5 років;
  • 124 злотих на дитину від 5 до 18 років;
  • 135 злотих на дитину від 18 до 24 років (якщо вона навчається).

До цього виду допомоги у Польщі також передбачені додатки — окремо подавати на них заявки не потрібно. Особи, яким вже призначили Zasiłek rodzinny, залежно від обставин отримують:

  • 1 000 злотих одноразово — за народження дитини;
  • 400 злотих на місяць — під час відпустки по догляду за дитиною;
  • 193 злотих на місяць — за самостійне виховання дитини (але не більше 386 злотих на всіх дітей);
  • 95 злотих на місяць — на третю й кожну наступну дитину в багатодітній сім'ї;
  • 90 злотих на місяць — за навчання та реабілітацію дитини до 5 років з інвалідністю;
  • 110 злотих на місяць — за навчання та реабілітацію дитини від 5 років з інвалідністю;
  • 100 злотих одноразово — на початку навчального року;
  • 113 злотих на місяць — якщо дитина навчається в школі, яка розташована в іншому місті Польщі.

Як оформити Zasiłek rodzinny

Українці з тимчасовим захистом у Польщі, або ті, які перебувають в країні на підставі Карти сталого побиту чи Карти побиту з доступом до ринку праці, для отримання сімейної допомоги мають подати заявку через місцевий MOPS (Міський центр соціальної допомоги) або через онлайн-платформи.

Раніше ми розповідали, скільки треба грошей на перший час у Польщі.

Також дізнавайтеся, як зекономити при купівлі житла в іпотеку у Польщі.

Польща виплати діти родина соціальна допомога
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
