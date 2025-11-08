Відео
Україна
Гроші під ногами — як українці у Польщі можуть заробити восени

Гроші під ногами — як українці у Польщі можуть заробити восени

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 11:00
Оновлено: 10:18
Як українцям додатково заробити у Польщі восени — простий спосіб, про який знають не всі
Польські злоті. Фото: Pixabay

Восени в Польщі можна заробити, збираючи та здаючи каштани. У 2025 році їх приймають в середньому від 0,5 до 0,7 злотого за кілограм залежно від воєводства. В окремих випадках можна отримати вищу ціну. 

Про це повідомляється на порталі "Я в Польщі".

Читайте також:

Які каштани приймають у Польщі

Приймальні пункти готові платити гроші за дикі (не їстівні) каштани, які мають бути сухими, чистими, без шкірки, плісняви чи сторонніх запахів. Щоб не отримати відмову у прийманні зібраних плодів, каштани треба ретельно перебрати вдома й зберігати у сітках чи провітрюваних мішках. 

Перш ніж продавати каштани, необхідно зателефонувати до приймального пункту й повідомити загальну вагу зібраних плодів. Працівник, який оформлюватиме заявку, поінформує про можливу дату візиту та актуальну ціну за кілограм.  

Де найбільше платять за каштани

Восени 2025 року за каштани у Польщі платять менше ніж торік — від 0,5 до 0,7 злотого в середньому. Ціна може бути вищою, якщо доставляти товар до пункту приймання самостійно.  

Минулої осені в окремих воєводствах плоди приймали майже вдвічі дорожче, і за 100 кілограмів можна було вторгувати 120 злотих і більше.

Наразі найвищі ставки при прийманні каштанів зазвичай пропонують поблизу великих міст у таких воєводствах Польщі:

  • Мазовецьке;
  • Сілезьке;
  • Великопольське.

Трохи нижчі ціни, проте більша кількість пунктів приймання каштанів у Підкарпатському, Люблінському та Свєнтокшиському воєводствах.

Варто також врахувати, що у деяких приймальних пунктах є умова — необхідно зібрати мінімум 300 кілограмів каштанів. Тож цей момент необхідно уточнювати заздалегідь. 

Раніше ми писали, що з 3 листопада до 15 грудня у Польщі можна подати заявку на отримання опалювального ваучера на суму до 3 500 злотих. Це фінансова допомога для покриття витрат на тепло у зв’язку з підвищенням тарифів на централізоване опалення.

Також дізнавайтеся, скільки знадобиться грошей на перший час у Польщі. 

Польща робота гроші українці в Польщі заробіток
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
