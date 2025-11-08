Як українцям додатково заробити у Польщі восени — простий спосіб, про який знають не всі

Гроші під ногами — як українці у Польщі можуть заробити восени
Восени в Польщі можна заробити, збираючи та здаючи каштани. У 2025 році їх приймають в середньому від 0,5 до 0,7 злотого за кілограм залежно від воєводства. В окремих випадках можна отримати вищу ціну.
Які каштани приймають у Польщі
Приймальні пункти готові платити гроші за дикі (не їстівні) каштани, які мають бути сухими, чистими, без шкірки, плісняви чи сторонніх запахів. Щоб не отримати відмову у прийманні зібраних плодів, каштани треба ретельно перебрати вдома й зберігати у сітках чи провітрюваних мішках.
Перш ніж продавати каштани, необхідно зателефонувати до приймального пункту й повідомити загальну вагу зібраних плодів. Працівник, який оформлюватиме заявку, поінформує про можливу дату візиту та актуальну ціну за кілограм.
Де найбільше платять за каштани
Восени 2025 року за каштани у Польщі платять менше ніж торік — від 0,5 до 0,7 злотого в середньому. Ціна може бути вищою, якщо доставляти товар до пункту приймання самостійно.
Минулої осені в окремих воєводствах плоди приймали майже вдвічі дорожче, і за 100 кілограмів можна було вторгувати 120 злотих і більше.
Наразі найвищі ставки при прийманні каштанів зазвичай пропонують поблизу великих міст у таких воєводствах Польщі:
- Мазовецьке;
- Сілезьке;
- Великопольське.
Трохи нижчі ціни, проте більша кількість пунктів приймання каштанів у Підкарпатському, Люблінському та Свєнтокшиському воєводствах.
Варто також врахувати, що у деяких приймальних пунктах є умова — необхідно зібрати мінімум 300 кілограмів каштанів. Тож цей момент необхідно уточнювати заздалегідь.
