Як українцям додатково заробити у Польщі восени — простий спосіб, про який знають не всі

Восени в Польщі можна заробити, збираючи та здаючи каштани. У 2025 році їх приймають в середньому від 0,5 до 0,7 злотого за кілограм залежно від воєводства. В окремих випадках можна отримати вищу ціну.

Про це повідомляється на порталі "Я в Польщі".

Які каштани приймають у Польщі

Приймальні пункти готові платити гроші за дикі (не їстівні) каштани, які мають бути сухими, чистими, без шкірки, плісняви чи сторонніх запахів. Щоб не отримати відмову у прийманні зібраних плодів, каштани треба ретельно перебрати вдома й зберігати у сітках чи провітрюваних мішках.

Перш ніж продавати каштани, необхідно зателефонувати до приймального пункту й повідомити загальну вагу зібраних плодів. Працівник, який оформлюватиме заявку, поінформує про можливу дату візиту та актуальну ціну за кілограм.

Де найбільше платять за каштани

Восени 2025 року за каштани у Польщі платять менше ніж торік — від 0,5 до 0,7 злотого в середньому. Ціна може бути вищою, якщо доставляти товар до пункту приймання самостійно.

Минулої осені в окремих воєводствах плоди приймали майже вдвічі дорожче, і за 100 кілограмів можна було вторгувати 120 злотих і більше.

Наразі найвищі ставки при прийманні каштанів зазвичай пропонують поблизу великих міст у таких воєводствах Польщі:

Мазовецьке;

Сілезьке;

Великопольське.

Трохи нижчі ціни, проте більша кількість пунктів приймання каштанів у Підкарпатському, Люблінському та Свєнтокшиському воєводствах.

Варто також врахувати, що у деяких приймальних пунктах є умова — необхідно зібрати мінімум 300 кілограмів каштанів. Тож цей момент необхідно уточнювати заздалегідь.

