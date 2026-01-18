Відео
Україна
Стрімкий стрибок — у кого за рік рекордно збільшилася зарплата

Стрімкий стрибок — у кого за рік рекордно збільшилася зарплата

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 11:01
Зарплати в Україні — у кого доходи зросли у 2,5 раза за рік
Гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

За підсумками року український ринок праці продемонстрував різке й нерівномірне зростання доходів. У окремих сферах та професіях зарплати збільшилися в рази, тоді як в інших динаміка залишилася значно стриманішою.

Новини.LIVE розповідають, хто отримав найвідчутніше підвищення.

Читайте також:

Середня зарплата в Україні

Станом на січень 2026 року середня зарплата в Україні становить 27 500 грн. За рік цей показник зріс на 22%, як свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua

Серед міст лідером за рівнем зарплат традиційно залишається Київ — 32 500 грн в середньому. В п'ятірці лідерів також:

  • Львів — 30 000 грн;
  • Ужгород — 27 100 грн;
  • Дніпро — 27 000 грн;
  • Чернівці — 26 000 грн.

Найменша середня зарплата у Сумах і Херсоні — 20 000 грн. 

Середня зарплата
Середня зарплата в Україні. Фото: скриншот

У розрізі категорій найбільше отримують топменеджери та керівники вищої ланки — 52 500 грн в середньому, трохи менше,  47 500 грн — фахівці у сфері нерухомості. Найнижчу зарплату отримують освітяни — 21 000 грн.  Водночас кількість вакансій на порталі зменшилася за рік на 6%. 

У кого найбільше зросла зарплата за рік

Головними бенефіціарами зростання зарплат цьогоріч виявилися маркувальники, яким у січні 2026 року роботодавці готові платити в середньому 24 500 грн. Це на 145% більше, якщо порівнювати з січнем минулого року — тоді середня зарплата за цією спеціальністю становила 10 000 грн.

Зарплата
Зарплати маркувальників. Фото: скриншот

Кількість вакансій з заголовком "Маркувальник" і за схожими запитами-синонімами "Біркувальник" та "Стикерувальник" також зросла на 23%.  При цьому більшість роботодавців готові розглядати кандидатів серед студентів і без досвіду — достатньо лише бажання навчатися, розвиватися та бути уважним до деталей. 

Раніше ми розповідали, що деяким фахівцям в Україні хочуть підвищити зарплати до 40 000 грн

Також дізнавайтеся, які зарплати отримують працівники в Німеччині.

зарплати робота зарплатня середня зарплата зарплата
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
