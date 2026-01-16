Мінімальна зарплата — кому з фахівців пропонують підвищити виплати до 40 тис. грн

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Українські депутати ініціюють підвищення заробітної плати працівникам медичної сфери, на яких лежить посилена відповідальність та навантаження під час воєнного стану. У Верховну Раду внесли відповідний законопроєкт.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

Мінімальна зарплата у 40 тис. грн для медиків

Йдеться про проєкт закону №14357, що передбачає внесення змін у закон "Про Держбюджет України на 2026 рік". Документ пропонує встановити справедливий розмір мінімальної заробітної плати працівникам сфери охорони здоров'я.

Відповідну ініціативу проаналізував адвокат Олег Юдін, зазначивши, що норми проєкти закону встановлять мінімально гарантований розмір заробітної плати для всіх працівників галузі охорони здоров'я.

Якщо документ пройде обидва читання та затвердження президентом, то мінімальна оплата праці медиків буде становити щонайменше 40 тис. грн щомісяця. Такий рівень заробітної плати будуть отримувати не тільки лікарі, а й медсестри, інтерни та інші працівники цієї сфери.

"На відміну від нинішніх "мінімальних окладів", ця вимога поширюється і на приватні заклади. 40 000 грн — для всіх "працівників сфери охорони здоров’я". Не тільки для лікарів", — повідомив юрист.

Норма має поширитися на:

комунальні некомерційні підприємства;

медичні заклади, що утримуються за рахунок бюджету;

приватні заклади охорони здоров'я.

Законопроєкт №14357 передали на ознайомлення у Комітет Верховної Ради з питань бюджету.

Картка законопроєкту №14357. Джерело: ВРУ

Що ще відомо про підвищення зарплат лікарів

Раніше прем’єрка Юлія Свириденко зазначала, що у держбюджеті на 2026 рік уряд заклав збільшений обсяг фінансування екстреної медицини.

Відповідний крок дасть змогу поточного року встановити базову заробітну плату для медиків швидкої допомоги на рівні 35 тис. грн.

Також у 2026 році Кабінет міністрів приділив особливу увагу прифронтовим регіонам. Медики, які працюють у таких районах, отримають більшу фінансову підтримку.

Для працівників прифронтових лікарень скасували понижувальний коефіцієнт оплати праці. Планують підвищити заробітну плату сімейним лікарям на таких територіях до 35 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що працівники державних та комунальних установ мають право на надбавки до посадових окладів за вислугу років. У 2026 році правила дещо змінились.



Ще писали, які мінімальні оклади передбачені для вчителів у 2026 році. Зокрема, для них збережено доплату у 2 тис. та 4 тис. грн.