Главная Финансы Стремительный скачок — у кого за год рекордно выросла зарплата

Стремительный скачок — у кого за год рекордно выросла зарплата

Дата публикации 18 января 2026 11:01
Зарплаты в Украине — у кого доходы выросли в 2,5 раза за год
Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

По итогам года украинский рынок труда продемонстрировал резкий и неравномерный рост доходов. В отдельных сферах и профессиях зарплаты увеличились в разы, тогда как в других динамика осталась значительно более сдержанной.

Новини.LIVE рассказывают, кто получил самое ощутимое повышение.

Средняя зарплата в Украине

По состоянию на январь 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 27 500 грн. За год этот показатель вырос на 22%, как свидетельствуют данные сервиса поиска работы Work.ua.

Среди городов лидером по уровню зарплат традиционно остается Киев — 32 500 грн в среднем. В пятерке лидеров также:

  • Львов — 30 000 грн;
  • Ужгород — 27 100 грн;
  • Днепр — 27 000 грн;
  • Черновцы — 26 000 грн.

Наименьшая средняя зарплата в Сумах и Херсоне — 20 000 грн.

Середня зарплата
Средняя зарплата в Украине. Фото: скриншот

В разрезе категорий больше всего получают топ-менеджеры и руководители высшего звена — 52 500 грн в среднем, чуть меньше, 47 500 грн — специалисты в сфере недвижимости. Самую низкую зарплату получают педагоги — 21 000 грн. В то же время количество вакансий на портале уменьшилось за год на 6%.

У кого больше всего выросла зарплата за год

Главными бенефициарами роста зарплат в этом году оказались маркировщики, которым в январе 2026 года работодатели готовы платить в среднем 24 500 грн. Это на 145% больше, если сравнивать с январем прошлого года — тогда средняя зарплата по этой специальности составляла 10 000 грн.

Зарплата
Зарплаты маркировщиков. Фото: скриншот

Количество вакансий с заголовком "Маркировщик" и по похожим запросам-синонимам "Биркувальник" и "Стикеровщик" также выросло на 23%. При этом большинство работодателей готовы рассматривать кандидатов среди студентов и без опыта — достаточно лишь желания учиться, развиваться и быть внимательным к деталям.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
