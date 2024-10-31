Нацбанк погіршив прогноз щодо зростання цін — що чекає українців

Продаж м'яса. Фото: УНІАН

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) на 2024–2025 роки. Основними факторами зростання цін на продовольчі товари стали нижчі, ніж очікувалося, врожаї сільськогосподарських культур, подорожчання сировини, збільшення виробничих витрат і ослаблення гривні.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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В НБУ зазначили, що зміни в прогнозах викликані зростанням цін на продовольчі товари. Це явище пояснюється не лише низькими врожаями сільгоспкультур, які призводять до підвищення вартості сировини для харчової промисловості, а й зростанням виробничих витрат, зокрема на електроенергію та зарплату, а також ослабленням гривні.

"У наступні місяці ціновий тиск зберігатиметься через подальший вплив чинників з боку пропозиції продовольчих товарів, розширення бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат і збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону. У результаті інфляція сягне 9,7% на кінець 2024 року", — йдеться в повідомленні.

За оцінками Нацбанку, прогноз індексу споживчих цін на 2024 рік погіршився з 8,5% до 9,7%. У 2025 році очікується зростання з 6,6% до 6,9%. Також регулятор переглянув прогноз по базовому індексу споживчих цін: у 2024 році він підвищився з 7,1% до 9,1%, а на 2025 рік передбачають зростання з 4,5% до 5,7%.

Зважаючи на це, в НБУ переконані, що зростання цін на товари та послуги в Україні відбуватиметься швидше, ніж очікувалося раніше.

Що ще треба знати

Нагадаємо, згідно з дослідженням компанії Gradus Research, українці вимушено переглядають свої харчові звички під час війни та негараздів, спровокованих нею. Серед ключових змін — вибір більш дешевших продуктів через зростання цін, часто гіршої якості, нерегулярне харчування через стрес.

Також ми розповідали, що в в Україні найбільше зростання цін загрожує хлібобулочним виробам, овочам та фруктам, оскільки їх виробництво та зберігання вимагають значних витрат. Водночас, очікується, що ціни на цукор до кінця року можуть знизитися.