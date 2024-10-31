Нацбанк ухудшил прогноз по росту цен — что ждет украинцев

Продажа мяса. Фото: УНІАН

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по индексу потребительских цен (ИПЦ) на 2024–2025 годы. Основными факторами роста цен на продовольственные товары стали более низкие, чем ожидалось, урожаи сельскохозяйственных культур, удорожание сырья, увеличение производственных затрат и ослабление гривны.

Об этом сообщает прессслужба Нацбанка.

Читайте также:

Почему цены в Украине будут стремительно расти

В НБУ отметили, что изменения в прогнозах вызваны ростом цен на продовольственные товары. Это явление объясняется не только низкими урожаями сельхозкультур, которые приводят к повышению стоимости сырья для пищевой промышленности, но и ростом производственных затрат, в частности, на электроэнергию и зарплату, а также ослаблением гривны.

"В последующие месяцы ценовое давление будет сохраняться из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, расширения бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и увеличения энергодефицита во время отопительного сезона. В результате инфляция достигнет 9,7% к концу 2024 года", — говорится в сообщении.

По оценкам Нацбанка прогноз индекса потребительских цен на 2024 год ухудшился с 8,5% до 9,7%. В 2025 году ожидается рост с 6,6 до 6,9%. Также регулятор пересмотрел прогноз по базовому индексу потребительских цен: в 2024 году он повысился с 7,1% до 9,1%, а на 2025 год предполагается рост с 4,5% до 5,7%.

Принимая во внимание это, в НБУ убеждены, что рост цен на товары и услуги в Украине будет происходить быстрее, чем ожидалось ранее.

Что еще нужно знать

Напомним, согласно исследованию компании Gradus Research, украинцы вынужденно пересматривают свои пищевые привычки во время войны и проблем, спровоцированных ею. Среди ключевых изменений — выбор более дешевых продуктов из-за роста цен, зачастую худшего качества, нерегулярное питание из-за стресса.

Также мы рассказывали, что в Украине наибольший рост цен чреват хлебобулочными изделиями, овощами и фруктами, поскольку их производство и хранение требуют значительных затрат. В то же время ожидается, что цены на сахар до конца года могут снизиться.