Курс доллара в 2024 году — банкиры готовятся к изменениям на рынке

Банковская касса. Фото: Unplush

В 2024 году на украинском валютном рынке cохранятся прошлые тенденции — курс американской валюты продолжит движение в сторону подорожания. В частности, банкиры заложили курс, который значительно превышает нынешние показатели.

Об этом говорится в прогнозе развития событий на рынке заместителя главы правления, члена правления "RwS bank" Олега Черненького.

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На какой курс рассчитывают банкиры

Он отметил, что на начало года банкиры рассчитывают на курс американской валюты на уровне 40 грн/долл. Утверждает, что при стабильности на рынке валюта может подорожать на несколько гривен, однако к концу 2024-го не будет аномалий.

"Пока это до 40 гривен за доллар. В конце 2023 мы видели небольшой рост, но это в пределах ожидаемого. Не думаю, что в этом году, при условии сохранения текущих условий, доллар вырастет больше, чем до 42 грн", — уточнил эксперт.

Какие возможны смягчения валютных ограничений

Кроме того, банкиры ожидают введения Национальным банком Украины (НБУ) смягчений валютных ограничений в виде увеличения месячных лимитов на продажу безналичной валюты с нынешних 50 тыс. до 100 тыс. грн.

Также предполагается, что состоится пересмотр максимальной суммы покупки населением безналичной валюты с возможностью размещения на депозит от трех месяцев. Она может вырасти вдвое — до 400 тыс. грн.

"В остальном, считаю, что все будет оставаться как есть. Например, вывод валюты за границу, логично, оставить под ограничениями. Нет оснований и для перехода к полностью свободному курсообразованию", — подчеркнул банкир.

Какой сейчас курс доллара

По данным Национального банка, в пятницу, 5 января, официальный курс доллара составляет 38,04 грн/$.

Как свидетельствует информация портала Minfin, в обменниках доллар покупают по 39,10 грн, продают по 39,26 грн.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, украинская национальная валюта за два военных года девальвировала более чем на 25% по среднему курсу доллара. В частности, более чем на 28% — по курсу на конец года (2023/2021).

Также мы писали, что в 2024 году ожидается продолжение декабрьских тенденций на валютном рынке. Национальный банк планирует сохранять контроль над финансовым сектором благодаря своевременным вмешательствам.