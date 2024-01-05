Курс доллара в 2024 году — банкиры готовятся к изменениям на рынке

Прыжки курса доллара в 2024-м — что прогнозируют банкиры
В 2024 году на украинском валютном рынке cохранятся прошлые тенденции — курс американской валюты продолжит движение в сторону подорожания. В частности, банкиры заложили курс, который значительно превышает нынешние показатели.
Об этом говорится в прогнозе развития событий на рынке заместителя главы правления, члена правления "RwS bank" Олега Черненького.
На какой курс рассчитывают банкиры
Он отметил, что на начало года банкиры рассчитывают на курс американской валюты на уровне 40 грн/долл. Утверждает, что при стабильности на рынке валюта может подорожать на несколько гривен, однако к концу 2024-го не будет аномалий.
"Пока это до 40 гривен за доллар. В конце 2023 мы видели небольшой рост, но это в пределах ожидаемого. Не думаю, что в этом году, при условии сохранения текущих условий, доллар вырастет больше, чем до 42 грн", — уточнил эксперт.
Какие возможны смягчения валютных ограничений
Кроме того, банкиры ожидают введения Национальным банком Украины (НБУ) смягчений валютных ограничений в виде увеличения месячных лимитов на продажу безналичной валюты с нынешних 50 тыс. до 100 тыс. грн.
Также предполагается, что состоится пересмотр максимальной суммы покупки населением безналичной валюты с возможностью размещения на депозит от трех месяцев. Она может вырасти вдвое — до 400 тыс. грн.
"В остальном, считаю, что все будет оставаться как есть. Например, вывод валюты за границу, логично, оставить под ограничениями. Нет оснований и для перехода к полностью свободному курсообразованию", — подчеркнул банкир.
Какой сейчас курс доллара
По данным Национального банка, в пятницу, 5 января, официальный курс доллара составляет 38,04 грн/$.
Как свидетельствует информация портала Minfin, в обменниках доллар покупают по 39,10 грн, продают по 39,26 грн.
Что еще стоит знать
Напомним, украинская национальная валюта за два военных года девальвировала более чем на 25% по среднему курсу доллара. В частности, более чем на 28% — по курсу на конец года (2023/2021).
Также мы писали, что в 2024 году ожидается продолжение декабрьских тенденций на валютном рынке. Национальный банк планирует сохранять контроль над финансовым сектором благодаря своевременным вмешательствам.
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