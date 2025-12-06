Відео
Головна Фінанси Страховки в Німеччині — чи вистачить грошей на їжу після сплати

Страховки в Німеччині — чи вистачить грошей на їжу після сплати

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 11:00
Страхування в Німеччині — скільки треба сплатити та чи залишаться гроші на їжу
Люди на площі в Берліні. Фото: Unsplash

Чимало українців через війну чи з інших причин виїхали до Німеччини. І там наші громадяни стикнулися з не зовсім звичним для них явищем — страхуванням на усі випадки життя. Тож багатьох цікавить, чи варто сплачувати чисельні внески, та чи вистачить після цього грошей на їжу. 

Про це розповів адвокат Юрій Демченко.

Читайте також:

Скільки коштує страхування в Німеччині

За словами юриста, якщо людина живе в Німеччині лише на виплати від Jobcenter, то їй не вистачить грошей ані на страхування, ані на щось інше. Чоловіку ж або жінці, які працюють, достатньо 100-120 євро для покриття усіх страхових платежів (середня зарплата в Німеччині складає 2 000-2 500 євро — Ред.). Йдеться про оформлення основних видів страхування, необхідних для того, щоб покрити основні ризики, можливі фінансові втрати та збитки, як от:

  • Privat-Haftpflichtversicherung (покриває збитки, спричинені третім особам у повсякденному житті, як-от майнова або тілесна шкода, наприклад, пошкодження чужого автомобіля, орендованого майна, ненавмисне травмування іншої людини тощо) — 7-11 євро на місяць.
  • Hausratversicherung (покриває збитки, спричинені пожежею, крадіжкою, затопленням чи стихійними лихами) — 7-12 євро/місяць.
  • Rechtsschutzversicherung (покриває юридичні витрати) — 30-40 євро/місяць.
  • Unfallversicherung (від нещасних випадків) — 20-35 євро.
  • Krankenversicherung (медичне страхування) — до 5 євро/місяць, сплачується раз на рік
  • Zahnzusatzversicherung (покриває стоматологічні послуги) — 10-30 євро.

Є й такі неблагонадійні страховики, говорить адвокат, які беруть по 2-3 євро на місяць за ту ж, наприклад, Privat-Haftpflichtversicherung, але при настанні страхового випадку вони нічого не виплачують своїм клієнтам. Тому важливо вибирати компанію з високим рейтингом. До того ж, якщо оформлювати усі страховки одним пакетом, можна отримати велику знижку.

Чи варто українцям оформлювати страховку в Німеччині

Щодо пенсійного страхування, адвокат рекомендує приймати рішення виходячи зі своїх планів. 

"Якщо ви плануєте повертатися в Україну, то пенсійне страхування взагалі не потрібно. Охочим залишитися в Німеччині потрібно забезпечити собі приватну пенсію. Інакше в 67 років доведеться просити милостиню десь на площі в Берліні", — пояснив адвокат.

Він також резюмував, що загалом оформлення того чи іншого страхування в Німеччині — справа добровільна. Проте варто розуміти, що якщо трапиться якась проблема зі здоров'ям, особистим майном (чи чужим, але з вашої вини) тощо, за відсутності страховки доведеться заплатити дуже дорого. 

Раніше ми писали, що німецький уряд схвалив нові правила щодо виплат українцям. 

Також дізнавайтеся, скільки готівки можна тримати вдома в Німеччині. 

Німеччина зарплати виплати страхування страхові виплати
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
