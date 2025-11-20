Відео
Україна
Уряд Німеччини схвалив нові правила виплат для українців — деталі

Уряд Німеччини схвалив нові правила виплат для українців — деталі

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 17:35
Оновлено: 16:44
Виплати українцям в Німеччині — уряд схвалив новий законопроєкт
Людина рахує євро. Фото: Новини.LIVE

Українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, вже невдовзі можуть втратити право на соціальну підтримку для безробітних — так званий Bürgergeld ("гроші для громадян"). Таку зміну передбачає законопроєкт міністерства праці, який федеральний уряд схвалив у середу, 19 листопада.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Читайте також:

Що зміниться для українців в Німеччині

У майбутньому українці, що отримали тимчасовий захист після 1 квітня 2025 року й не мають власних ресурсів для існування, зможуть претендувати лише на виплати, доступні шукачам притулку з інших країн.

Йдеться про значно нижчі суми, ніж наші громадяни в Німеччині отримують зараз. Наприклад, людина, яка живе самостійно та отримує Bürgergeld, може щомісячно розраховувати на максимум 563 євро, тоді як заявники на притулок отримують лише 441 євро. 

"Вони (українці — Ред.) прирівнюються до людей, які приїжджають до нас як біженці з інших країн та з інших причин", — наводить агентство dpa пояснення міністерства праці.

Щоб норма набула чинності, документ ще мають розглянути та ухвалити Бундестаг і Бундесрат — палата представників федеральних земель. Точні строки подання законопроєкту до парламенту наразі не визначені.

Кого не торкнуться зміни

Проєкт закону передбачає, що українці, які отримали тимчасовий захист до 1 квітня 2025 року, продовжать отримувати нинішню соціальну підтримку без змін.

Щодо тих, хто прибув після цієї дати й уже отримує Bürgergeld — виплати зберігатимуться лише до завершення періоду, на який вони були призначені. 

Якщо після цього такі біженці знову потребуватимуть допомоги, претендувати на Bürgergeld вони вже не зможуть. Крім того, замість центрів зайнятості (Jobcenter) їхніми питаннями опікуватимуться соціальні служби громади за місцем проживання. Повернення до попередніх виплат закон не допускає.

У міністерстві праці ФРН наголошують, що уряд і надалі прагне якнайшвидшої та стабільної інтеграції українців на ринок праці. Станом на жовтень 2025 року в Німеччині проживало близько 1,26 млн людей, які втекли від російської агресії, і приблизно 700 тисяч з них мали право на соціальну допомогу, включно з 200 тисячами дітей.

Раніше ми розповідали, скільки готівки дозволяється зберігати вдома в Німеччині.

Також дізнавайтеся, чому жителі Німеччини вимушені платити за дощ.

Німеччина виплати біженці мігранти соціальна допомога
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
