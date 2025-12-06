Видео
Главная Финансы Страховки в Германии — хватит ли денег на еду после оплаты

Страховки в Германии — хватит ли денег на еду после оплаты

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 11:00
Страхование в Германии — сколько надо оплатить и останутся ли деньги на еду
Люди на площади в Берлине. Фото: Unsplash

Многие украинцы из-за войны или по другим причинам выехали в Германию. И там наши граждане столкнулись с не совсем привычным для них явлением — страхованием на все случаи жизни. Поэтому многих интересует, стоит ли платить многочисленные взносы, и хватит ли после этого денег на еду.

Об этом рассказал адвокат Юрий Демченко.

Читайте также:

Сколько стоит страхование в Германии

По словам юриста, если человек живет в Германии только на выплаты от Jobcenter, то ему не хватит денег ни на страхование, ни на что-то другое. Мужчине же или женщине, которые работают, достаточно 100-120 евро для покрытия всех страховых платежей (средняя зарплата в Германии составляет 2 000-2 500 евро — Ред.). Речь идет об оформлении основных видов страхования, необходимых для того, чтобы покрыть основные риски, возможные финансовые потери и убытки, такие как:

  • Privat-Haftpflichtversicherung (покрывает убытки, причиненные третьим лицам в повседневной жизни, например, имущественный или телесный ущерб, например, повреждение чужого автомобиля, арендованного имущества, непреднамеренное травмирование другого человека и т.д.) — 7-11 евро в месяц.
  • Hausratversicherung (покрывает убытки, вызванные пожаром, кражей, затоплением или стихийными бедствиями) — 7-12 евро/месяц.
  • Rechtsschutzversicherung (покрывает юридические расходы) — 30-40 евро/месяц.
  • Unfallversicherung (от несчастных случаев) — 20-35 евро.
  • Krankenversicherung (медицинское страхование) — до 5 евро/месяц, оплачивается раз в год
  • Zahnzusatzversicherung (покрывает стоматологические услуги) — 10-30 евро.

Есть и такие неблагонадежные страховщики, говорит адвокат, которые берут по 2-3 евро в месяц за ту же, например, Privat-Haftpflichtversicherung, но при наступлении страхового случая они ничего не выплачивают своим клиентам. Поэтому важно выбирать компанию с высоким рейтингом. К тому же, если оформлять все страховки одним пакетом, можно получить большую скидку.

Стоит ли украинцам оформлять страховку в Германии

Относительно пенсионного страхования, адвокат рекомендует принимать решение исходя из своих планов.

"Если вы планируете возвращаться в Украину, то пенсионное страхование вообще не нужно. Желающим остаться в Германии нужно обеспечить себе частную пенсию. Иначе в 67 лет придется просить милостыню где-то на площади в Берлине", — пояснил адвокат.

Он также резюмировал, что в целом оформление того или иного страхования в Германии — дело добровольное. Однако следует понимать, что если случится какая-то проблема со здоровьем, личным имуществом (или чужим, но по вашей вине) и т.д., при отсутствии страховки придется заплатить очень дорого.

Ранее мы писали, что немецкое правительство одобрило новые правила по выплатам украинцам.

Также узнавайте, сколько наличных можно держать дома в Германии.

Германия зарплаты выплаты страхование страховые выплаты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
