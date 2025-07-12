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Головна Фінанси Страховий стаж для пенсії — скільки потрібно платити у 2025 році

Страховий стаж для пенсії — скільки потрібно платити у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 06:10
Пенсії в Україні — як самому збільшити стаж та які існують обмеження
Люди похилого віку. Фото: Freepik

В Україні щороку посилюються вимоги до кількості страхового стажу для виходу на пенсію, через що деякі громадяни не можуть вчасно отримати право на виплати. У Пенсійному фонді дали поради, як самому збільшити страховий стаж та які є обмеження.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням інформацію ПФУ.

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Які діють правила щодо страхового стажу у 2025 році

Страховим стажем називають період у місяцях, протягом якого громадянин підлягав обов'язковому державному соцстрахуванню, тобто сам чи роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Для того, щоб зарахувався повний місяць, потрібно вносити мінімальний розмір ЄСВ у 22% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році він становить 1760 грн.

Починаючи з січня 2018 року, вимоги до обсягу стажу почали зростати на один рік. Так триватиме до 2028 року.

Щоб вийти на пенсію у 60, 63, 65 років, потрібно мати таку кількість стажу:

  1. У 60 років цьогоріч — від 32 років стажу, у 2026 р. — від 33 років, у 2027 р. — від 34 років, з 2028 — від 35 років;
  2. У 63 роки у 2025-му — від 22 до 32 років, у 2026-му — від 23 до 33 років, у 2027-му — від 24 до 34 років, з 2028 р. — від 25 до 35 років;
  3. У 65 років у 2025-му — від 15 до 22 років, у 2026-му – від 15 до 23 років, у 2027-му — від 15 до 24 років, з 2028-го — від 15 до 25 років.

З 2028 року громадяни зможуть виходити на пенсію у будь-якому віці за наявності страхового стажу у 40 років і вище.

Як самому підвищити страховий стаж

Через те, що стаж залежить від сплати ЄСВ, українці його можуть самостійно "докупити" як наперед, так і за попередні періоди.

Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Їх необхідно укладати із податковою, відповідно до порядку нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування (№449):

  • у додатку 4 — типовий договір про добровільну участь;
  • у додатку 5 — типовий договір для одноразової сплати за минулий період.

Дозволяється укладення договору для:

  • членів селянського господарства, які не підлягають соціальному страхуванню;
  • домашнім працівникам;
  • громадянам від 16 років, які не працюють, або біженцям.

Для того, щоб оформити такий договір, потрібно надати пакет документів, куди мають входити:

  • заява;
  • копія трудової книжки (за наявності);
  • виписка з системи персоніфікованого обліку ОК-5 (доступна у Дії);
  • копія документа про посвідчення особи.

Якщо вносяться кошти наперед, розмір ЄСВ має бути мінімальним, який діє на даний місяць (1760 грн), якщо ж за попередні періоди, то кожен місяць обійдеться удвічі дорожче — 3520 грн. Рік стажу коштує зараз 42,24 тис. грн.
 
Раніше ми писали, хто має право на доплату до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. У 2025 році йдеться про суму у майже 300 грн. 

Також повідомляли, у ПФУ розповіли, кому щомісячно доплачують по 870 грн. Деякі українки мають право на надбавку до пенсії у 37% від прожиткового мінімуму. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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