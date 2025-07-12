Пенсии в Украине — как самому увеличить стаж и какие существуют ограничения

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В Украине ежегодно ужесточаются требования к количеству страхового стажа для выхода на пенсию, из-за чего некоторые граждане не могут вовремя получить право на выплаты. В Пенсионном фонде дали советы, как самому увеличить страховой стаж и какие есть ограничения.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

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Страховым стажем называют период в месяцах, в течение которого гражданин подлежал обязательному государственному соцстрахованию, то есть сам или работодатель платил единый социальный взнос (ЕСВ).

Для того, чтобы засчитался полный месяц, нужно вносить минимальный размер ЕСВ в 22% от минимальной заработной платы. В 2025 году он составляет 1760 грн.

Начиная с января 2018 года, требования к объему стажа начали расти на один год. Так будет продолжаться до 2028 года.

Чтобы выйти на пенсию в 60, 63, 65 лет, нужно иметь такое количество стажа:

В 60 лет в этом году — от 32 лет стажа, в 2026 г. — от 33 лет, в 2027 г. — от 34 лет, с 2028 г. — от 35 лет; В 63 года в 2025-м — от 22 до 32 лет, в 2026-м — от 23 до 33 лет, в 2027-м — от 24 до 34 лет, с 2028 г. — от 25 до 35 лет; В 65 лет в 2025-м — от 15 до 22 лет, в 2026-м — от 15 до 23 лет, в 2027-м — от 15 до 24 лет, с 2028-го — от 15 до 25 лет.

С 2028 года граждане смогут выходить на пенсию в любом возрасте при наличии страхового стажа в 40 лет и выше.

Как самому повысить страховой стаж

Так как стаж зависит от уплаты ЕСВ, украинцы его могут самостоятельно "докупить" как наперед, так и за предыдущие периоды.

Для этого нужно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Его необходимо заключить с налоговой, в соответствии с порядком начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование (№449):

в приложении 4 — типовой договор о добровольном участии;

в приложении 5 — типовой договор для единовременной уплаты за прошлый период.

Разрешается заключение договора для:

членов сельского хозяйства, которые не подлежат социальному страхованию;

домашним работникам;

гражданам от 16 лет, которые не работают, или беженцам.

Для того, чтобы оформить такой договор, нужно предоставить пакет документов, куда должны входить:

заявление;

копия трудовой книжки (при наличии);

выписка из системы персонифицированного учета ОК-5 (доступна в Дії);

копия документа об удостоверении личности.

Если вносятся средства заранее, размер ЕСВ должен быть минимальным, действующим на данный месяц (1760 грн), если же за предыдущие периоды, то каждый месяц обойдется вдвое дороже — 3520 грн. Год стажа стоит сейчас 42,24 тыс. грн.



Ранее мы писали, кто имеет право на доплату к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума. В 2025 году речь идет о сумме в почти 300 грн.

Также сообщали, что в ПФУ рассказали, кому ежемесячно доплачивают по 870 грн. Некоторые украинки имеют право на надбавку к пенсии в 37% от прожиточного минимума.