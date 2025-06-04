Пенсии в Украине — как самому контролировать страховые взносы и заработную плату

Страховой стаж для пенсии — как контролировать уплату взносов
Украинцы, которые беспокоятся об уровне и своевременности назначения будущей пенсии, могут самостоятельно контролировать данные о страховом стаже и зарплатных начислениях. Такая возможность доступна на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Об этом информирует одно из управлений ПФУ.
Обязанность уплаты страховых взносов для будущей пенсии
Согласно нормам украинского законодательства, работодатели, предприятия, учреждения, организации и воинские части обязаны подавать в Пенсионный фонд персонифицированные сведения о зарплате (доход, денежное обеспечение, материальная помощь, компенсация) застрахованных граждан, на которую начислялись и уплачивались страховые взносы.
По правилам, страховым (пенсионным) стажем называется период, когда человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачивались страховые взносы на как минимум минимально допустимом уровне. Он определяется расчетно, как произведение минимального размера зарплаты в 8 тыс. грн на размер взноса (22%), то есть минимум 1,76 тыс. грн (22% х 8 тыс. грн).
Где и как самому контролировать уплату страховых взносов
Как сообщают в фонде, контролировать факт уплаты взносов работодателем и количество приобретенного страхового стажа за свою трудовую деятельность можно в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.
Для этого необходимо:
- на портале е-услуг Пенсионного фонда войти в личный кабинет с помощью квалифицированной е-подписи (КЭП), банковской карты (BankID) или Дія.Підпис;
- слева в боковом меню перейти в раздел "Мой страховой стаж", где указаны данные о стаже в соответствии с информацией, которая учитывается для определения размера пенсий, начиная с 2004 года;
- нажав пункт "Моя заработная плата", можно будет знакомиться со сведениями об общей сумме зарплаты, ее сумму в пределах максимальной величины, на которую начисляют ЕСВ, и сумму, которая учитывается в пенсии.
"С 1 января 2004 года в страховой стаж засчитываются только те периоды, в течение которых уплачивались страховые взносы, и в размерах пропорционально уплаченным взносам. Страховой стаж, приобретенный до 01 января 2004 года, подтверждается трудовой книжкой", — уточнили в ПФУ.
Кроме того, граждане могут контролировать приобретенный страховой стаж в мобильном приложении "Пенсионный фонд".
Также доступна возможность загрузки скан-копии трудовой книжки для оцифровки.
Ранее мы писали, что, несмотря на то, что в Украине ежегодно ужесточаются требования к страховому стажу для будущей пенсии, некоторым его начисляют в тройном размере. Такое право предоставлено лишь нескольким категориям граждан.
Также сообщалось, что украинцы имеют право выходить на пенсию в 60, 63 или 65 лет. Однако некоторым можно оформить пенсионные выплаты в 50 лет.
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