Пенсии в Украине — как самому контролировать страховые взносы и заработную плату

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Украинцы, которые беспокоятся об уровне и своевременности назначения будущей пенсии, могут самостоятельно контролировать данные о страховом стаже и зарплатных начислениях. Такая возможность доступна на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом информирует одно из управлений ПФУ.

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Обязанность уплаты страховых взносов для будущей пенсии

Согласно нормам украинского законодательства, работодатели, предприятия, учреждения, организации и воинские части обязаны подавать в Пенсионный фонд персонифицированные сведения о зарплате (доход, денежное обеспечение, материальная помощь, компенсация) застрахованных граждан, на которую начислялись и уплачивались страховые взносы.

По правилам, страховым (пенсионным) стажем называется период, когда человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачивались страховые взносы на как минимум минимально допустимом уровне. Он определяется расчетно, как произведение минимального размера зарплаты в 8 тыс. грн на размер взноса (22%), то есть минимум 1,76 тыс. грн (22% х 8 тыс. грн).

Где и как самому контролировать уплату страховых взносов

Как сообщают в фонде, контролировать факт уплаты взносов работодателем и количество приобретенного страхового стажа за свою трудовую деятельность можно в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.



Для этого необходимо:

на портале е-услуг Пенсионного фонда войти в личный кабинет с помощью квалифицированной е-подписи (КЭП), банковской карты (BankID) или Дія.Підпис;

слева в боковом меню перейти в раздел "Мой страховой стаж", где указаны данные о стаже в соответствии с информацией, которая учитывается для определения размера пенсий, начиная с 2004 года;

нажав пункт "Моя заработная плата", можно будет знакомиться со сведениями об общей сумме зарплаты, ее сумму в пределах максимальной величины, на которую начисляют ЕСВ, и сумму, которая учитывается в пенсии.

"С 1 января 2004 года в страховой стаж засчитываются только те периоды, в течение которых уплачивались страховые взносы, и в размерах пропорционально уплаченным взносам. Страховой стаж, приобретенный до 01 января 2004 года, подтверждается трудовой книжкой", — уточнили в ПФУ.

Авторизация на портале. Источник: ПФУ

Проверка стажа. Источник: ПФУ

Проверка зарплаты. Источник: ПФУ

Кроме того, граждане могут контролировать приобретенный страховой стаж в мобильном приложении "Пенсионный фонд".

Также доступна возможность загрузки скан-копии трудовой книжки для оцифровки.

Ранее мы писали, что, несмотря на то, что в Украине ежегодно ужесточаются требования к страховому стажу для будущей пенсии, некоторым его начисляют в тройном размере. Такое право предоставлено лишь нескольким категориям граждан.

Также сообщалось, что украинцы имеют право выходить на пенсию в 60, 63 или 65 лет. Однако некоторым можно оформить пенсионные выплаты в 50 лет.