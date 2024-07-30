Страхові виплати у 2024 році — заявки від українців приймають дистанційно

Жінка за комп'ютером. Фото: Unsplush

Українські громадяни отримали можливість подавати запити на страхові виплати дистанційно. Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів, хто і як може оперативно подати заяви.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

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Страхові виплати online

Як зазначається, нещодавно Пенсійний фонд запровадив нову послугу з подання заяв на страхові виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням. Заяви стосуються:

призначення виплат;

перерахунку суми;

продовження допомоги.

З огляду на це, подавати заяви можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Це дозволяється робити:

самим постраждалим громадянам;

членам сімей постраждалих осіб.

Для цього потрібно авторизуватися на порталі е-послуг ПФУ за посиланням за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

За даними ПФУ, для одержання відповідних страхових виплат можна подавати онлайн:

заяви про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати через нещасний випадок на виробництві (професійне захворювання);

заяви про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати через смерть годувальника;

заяви про відшкодування витрат на поховання потерпілого, ритуальні послуги;

заяви на страхові виплати (поновлення/добровільне припинення виплати, виплати недоотриманих страхових сум);

заяви про компенсацію грошових витрат (компенсація проїзду/витрати на житло).

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі категорії громадян мають право на отримання "натуральної допомоги". Її надають у вигляді грошової компенсації в особливих випадках.

Раніше у Пенсійному фонді розповіли про розміри мінімальних пенсій з інвалідності, які громадяни отримають із серпня 2024 року. Суми різняться, зокрема, залежно від групи інвалідності.