Страхові виплати у 2024 році — заявки від українців приймають дистанційно

Страхові виплати online — українцям пояснили, хто і як може подавати заяви
Українські громадяни отримали можливість подавати запити на страхові виплати дистанційно. Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів, хто і як може оперативно подати заяви.
Про це йдеться у повідомленні ПФУ.
Страхові виплати online
Як зазначається, нещодавно Пенсійний фонд запровадив нову послугу з подання заяв на страхові виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням. Заяви стосуються:
- призначення виплат;
- перерахунку суми;
- продовження допомоги.
З огляду на це, подавати заяви можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Це дозволяється робити:
- самим постраждалим громадянам;
- членам сімей постраждалих осіб.
Для цього потрібно авторизуватися на порталі е-послуг ПФУ за посиланням за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
За даними ПФУ, для одержання відповідних страхових виплат можна подавати онлайн:
- заяви про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати через нещасний випадок на виробництві (професійне захворювання);
- заяви про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати через смерть годувальника;
- заяви про відшкодування витрат на поховання потерпілого, ритуальні послуги;
- заяви на страхові виплати (поновлення/добровільне припинення виплати, виплати недоотриманих страхових сум);
- заяви про компенсацію грошових витрат (компенсація проїзду/витрати на житло).
Що ще варто знати
Нагадаємо, деякі категорії громадян мають право на отримання "натуральної допомоги". Її надають у вигляді грошової компенсації в особливих випадках.
Раніше у Пенсійному фонді розповіли про розміри мінімальних пенсій з інвалідності, які громадяни отримають із серпня 2024 року. Суми різняться, зокрема, залежно від групи інвалідності.
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