Страховые выплаты в 2024 году — заявки от украинцев принимают дистанционно

Женщина за компьютером. Фото: Unsplush

Украинские граждане получили возможность подавать запросы на страховые выплаты дистанционно. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, кто и как может оперативно подать заявления.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

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Страховые выплаты online

Как отмечается, недавно Пенсионный фонд ввел новую услугу по подаче заявлений на страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Заявления касаются:

назначения выплат;

пересчета суммы;

продления помощи.

Учитывая это, подавать заявления можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Это разрешается делать:

самим пострадавшим гражданам;

членам семей пострадавших.

Для этого нужно авторизироваться на портале е-услуг ПФУ по ссылке с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

По данным ПФУ, для получения соответствующих страховых выплат можно подавать онлайн:

заявления о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты из-за несчастного случая на производстве (профессиональное заболевание);

заявления о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты из-за смерти кормильца;

заявления о возмещении расходов на погребение потерпевшего, ритуальные услуги;

заявления на страховые выплаты (возобновление/добровольное прекращение выплаты, выплаты недополученных страховых сумм);

заявления о компенсации денежных расходов (компенсация на проезд/расходы на жилье).

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые категории граждан имеют право на получение "натуральной помощи". Ее предоставляют в виде денежной компенсации в особых случаях.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали о размерах минимальных пенсий по инвалидности, которые граждане получат с августа 2024 года. Суммы разнятся, в частности, в зависимости от группы инвалидности.