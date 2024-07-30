Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Страховые выплаты online — украинцам объяснили, кто и как может подавать заявления arrow

Страховые выплаты online — украинцам объяснили, кто и как может подавать заявления

30 июля 2024 09:33
Ксения Симонова - Редактор
Страховые выплаты в 2024 году — заявки от украинцев принимают дистанционно
Женщина за компьютером. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

Украинские граждане получили возможность подавать запросы на страховые выплаты дистанционно. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, кто и как может оперативно подать заявления.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Читайте также:

Страховые выплаты online

Как отмечается, недавно Пенсионный фонд ввел новую услугу по подаче заявлений на страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Заявления касаются:

  • назначения выплат;
  • пересчета суммы;
  • продления помощи.

Учитывая это, подавать заявления можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Это разрешается делать:

  • самим пострадавшим гражданам;
  • членам семей пострадавших.

Для этого нужно авторизироваться на портале е-услуг ПФУ по ссылке с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

По данным ПФУ, для получения соответствующих страховых выплат можно подавать онлайн:

  • заявления о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты из-за несчастного случая на производстве (профессиональное заболевание);
  • заявления о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты из-за смерти кормильца;
  • заявления о возмещении расходов на погребение потерпевшего, ритуальные услуги;
  • заявления на страховые выплаты (возобновление/добровольное прекращение выплаты, выплаты недополученных страховых сумм);
  • заявления о компенсации денежных расходов (компенсация на проезд/расходы на жилье).

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые категории граждан имеют право на получение "натуральной помощи". Ее предоставляют в виде денежной компенсации в особых случаях.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали о размерах минимальных пенсий по инвалидности, которые граждане получат с августа 2024 года. Суммы разнятся, в частности, в зависимости от группы инвалидности.

выплаты ПФУ страховые выплаты деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ