Страховые выплаты в 2024 году — заявки от украинцев принимают дистанционно

Страховые выплаты online — украинцам объяснили, кто и как может подавать заявления
Украинские граждане получили возможность подавать запросы на страховые выплаты дистанционно. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, кто и как может оперативно подать заявления.
Об этом говорится в сообщении ПФУ.
Страховые выплаты online
Как отмечается, недавно Пенсионный фонд ввел новую услугу по подаче заявлений на страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Заявления касаются:
- назначения выплат;
- пересчета суммы;
- продления помощи.
Учитывая это, подавать заявления можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Это разрешается делать:
- самим пострадавшим гражданам;
- членам семей пострадавших.
Для этого нужно авторизироваться на портале е-услуг ПФУ по ссылке с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
По данным ПФУ, для получения соответствующих страховых выплат можно подавать онлайн:
- заявления о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты из-за несчастного случая на производстве (профессиональное заболевание);
- заявления о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты из-за смерти кормильца;
- заявления о возмещении расходов на погребение потерпевшего, ритуальные услуги;
- заявления на страховые выплаты (возобновление/добровольное прекращение выплаты, выплаты недополученных страховых сумм);
- заявления о компенсации денежных расходов (компенсация на проезд/расходы на жилье).
Что еще стоит знать
Напомним, некоторые категории граждан имеют право на получение "натуральной помощи". Ее предоставляют в виде денежной компенсации в особых случаях.
Ранее в Пенсионном фонде рассказали о размерах минимальных пенсий по инвалидности, которые граждане получат с августа 2024 года. Суммы разнятся, в частности, в зависимости от группы инвалидности.
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