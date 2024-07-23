Гроші від ПФУ — хто має право на додаткові виплати

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про право деяких категорій громадян на отримання "натуральної допомоги". Її надають у вигляді грошової компенсації в особливих випадках.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Кому надають "натуральну допомогу"

Як зазначають у ПФУ, "натуральна допомога" надається у зв'язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням. Її надають у вигляді щомісячної грошової компенсації.

"Потреба в послугах натуральної допомоги визначається у висновку медичного закладу (медико-соціальною експертною комісією (МСЕК), лікарсько-консультативною комісією (ЛКК)) або в індивідуальній програмі реабілітації (ІПР) та Потребами згідно з переліком заходів щодо розрахунку розміру щомісячної грошової компенсації вартості соціальної послуги натуральної допомоги потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві...", — йдеться у поясненні фонду.

Як українцям отримати кошти

Якщо виникла потреба у призначенні соцпослуги "натуральної допомоги", потерпілі від нещасних випадків на виробництві чи професійного захворювання повинні звернутися до Пенсійного фонду, подавши відповідну заяву.

При цьому для цього не вимагається особисте звернення у сервісний центр ПФУ. Це можна зробити онлайн через особистий кабінет на порталі е-послуг Пенсійного фонду. Для цього треба:

зайти на портал е-послуг ПФУ;

авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

в особистому кабінеті у розділі"Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Заява про надання соціальної послуги";

ознайомитись з інформацією та натиснути "Продовжити";

обрати пункт "Заява про надання соціальної послуги натуральної допомоги";

заповнити усі обов’язкові поля онлайн-форми заяви;

ввести дані про особу, яка є учасником звернення, натиснути "Зберегти";

надати згоду на обробку даних і натиснути "Сформувати заяву";

перевірити дані і натиснути "Підписати та відправити в ПФУ".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни можуть отримувати щомісячну грошову виплату, гарантовану державою, до 21 тис. грн. Йдеться про осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членів сімей загиблих/померлих громадян з числа таких осіб.

Також ми писали, що українці можуть отримати кошти на оренду житла у низці міст. Таку допомогу надає Благодійний Фонд "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).