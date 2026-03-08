Українцям, звільненим із строкової служби, надаватимуть матеріальну допомогу — терміни та розмір виплат

Матеріальна допомога звільненим зі строкової служби. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Колаж: Новини.LIVE

Для осіб, які звільнилися зі строкової військової служби в Україні, запровадили матеріальну допомогу. Розмір виплат залежить від того, працював строковик до призову чи ні.

Про це повідомила Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Скільки виплачуватимуть звільненим строковикам

Порядок виплати матеріальної допомоги особам, звільненим зі строкової військової служби в Україні, який Кабмін затвердив Постановою №285 від 4 березня 2026 року, передбачає, що виплата здійснюватиметься у розмірі:

середньої заробітної плати на дату звільнення у зв’язку з призовом на строкову військову службу, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб — тим, хто працював до призову;

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленого на день призову на строкову військову службу — тим, хто раніше не працював.

Таким чином, держава передбачила гарантований мінімальний рівень допомоги усім військовослужбовцям, навіть якщо вони не мали офіційного доходу до призову.

Як отримати матеріальну допомогу

Виплату здійснюватиме Пенсійний фонд України. Гроші нараховуватимуть протягом одного місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання особи, звільненої із строкової військової служби.

Щоб отримати матеріальну допомогу, військовослужбовцю потрібно звернутися з відповідною заявою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем взяття на військовий облік.

До заяви треба додати такі документи:

відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб;

копію трудової книжки, завіреної за останнім місцем роботи;

заяву на перерахування допомоги на рахунок у банку.

ТЦК протягом 10 днів з моменту взяття особи на облік має надіслати документи до Пенсійного фонду.

Раніше ми розповідали, що після звільнення зі ЗСУ захисники отримують спеціальну виплату від держави. Це стосується, зокрема тих громадян, які були мобілізовані в особливий період.

Також дізнавайтеся про виплати військовослужбовцям, пораненим в бою. У Міноборони назвали розмір грошової допомоги та умови отримання.