Чи зарахують у страховий стаж період догляду за дитиною до 3 років — відповідь ПФУ

Жінка тримає на руках маленьку дитину. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Страхові періоди — це коли людина працює, а роботодавець сплачує за неї страхові внески до Пенсійного фонду України (ПФУ). Натомість до нестрахових періодів відноситься час, коли матір доглядає за дитиною.

Про це розповіли у Головному управління Пенсійного фонду в Черкаській області.

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Догляд за дитиною — що треба знати про стаж

Так, у держструктурі пояснили, що за умовами чинного законодавства період до 1 січня 2016 року, якщо жінка доглядала дитину віком до трьох років і не працювала, не потрапить до її страхового стажу для розрахунку лікарняного.

Водночас з 1 січня 2016 року період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку непрацюючій жінці зарахують до страхового стажу, якщо вона виконає одну умову: вона має отримувати допомогу у зв’язку з доглядом за дитиною до трьох років від органів соціального захисту населення.

"Тоді нарахування та сплата страхових внесків за неї здійснюється коштом державного бюджету", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

В Україні для родин, де виховуються діти дошкільного року, існують грошові компенсації в рамках програми "Муніципальна няня". Так, держава виплачує гроші за послуги виховательки. У 2025 році розмір становить 8 тис. грн.

Раніше ми розповідали, що з квітня цього року українцям під час тимчасової непрацездатності виплачуватимуть допомогу у розмірі 100% одночасно за основним місцем роботи та сумісництвом. Зміни стосуються страхових випадків, які настануть після 4 квітня 2025 року.

Також нагадаємо, скільки платять громадянам, які з певних причин стали тимчасово непрацездатними. Так, сума залежить від середньої зарплати працівника та страхового стажу.