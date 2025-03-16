Страхові внески для пенсій — що буде зі стажем, якщ підприємство простоює

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Багато українців цікавляться пенсійною темою ще до виходу на заслужений відпочинок, адже ніхто не хоче в старості отримувати маленькі виплати. Так, наприклад, деякі громадяни цікавляться, чи можна самостійно сплачувати пенсійні внески, якщо підприємство, на якому вони працюють, вимушено призупиняє роботу.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

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За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), у громадян є можливість сплачувати пенсійні внески за себе, якщо роботодавець припинив виплачувати робітикам як зарплату, так і страхові внески. Сплачувати добровільні пенсійні внески самостійно можна за спрощеним механізмом. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь через вебпортал електронних послуг ПФУ.

"У такому разі сума сплачених страхових внесків буде врахована за місяць, у якому кошти надійдуть на рахунок держструктури", — зауважили у Пенсійному фонді.

Якщо сплачувати добровільний внесок в місяці, коли зарплата відсутня, страховий стаж все одно нарахується. Важливо знати, що повний місяць до страхового стажу зарахується за умови, що сума добровільного внеску не буде меншою від розміру мінімального страхового внеску —22% від розміру мінімальної зарплати.

Тобто, на рахунок ПФУ можна сплатити мінімальну суму, яка складає 1 760 грн:

22% х 8 000 грн, де 8 тис. грн — розмір мінімальної заробітної плати.

"Ви можете продовжувати сплачувати добровільний внесок і тоді, коли вам знову почнуть виплачувати зарплату. Сплата добровільного внеску збільшить ваш заробіток для майбутньої пенсії", — пояснили у ПФУ.

Нагадаємо, що для індексації пенсій у 2025 році держава витратить 53 млрд грн. У Мінсоці пояснили, звідки будуть гроші.

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