Засчитают ли в страховой стаж период ухода за ребенком до 3 лет — ответ ПФУ

Женщина держит на руках маленького ребенка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Страховые периоды — это когда человек работает, а работодатель платит за него страховые взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). А к нестраховым периодам относится время, когда мать ухаживает за ребенком.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда в Черкасской области.

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Уход за ребенком — что нужно знать о стаже

Так, в госструктуре объяснили, что по условиям действующего законодательства период до 1 января 2016 года, если женщина ухаживала за ребенком в возрасте до трех лет и не работала, не попадет в ее страховой стаж для расчета больничного.

В то же время с 1 января 2016 года период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста неработающей женщине зачислят в страховой стаж, если она выполнит одно условие: она должна получать помощь в связи с уходом за ребенком до трех лет от органов социальной защиты населения.

"Тогда начисление и уплата страховых взносов за нее осуществляется за счет государственного бюджета", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

В Украине для семей, где воспитываются дети дошкольного возраста, существуют денежные компенсации в рамках программы "Муниципальная няня". Так, государство выплачивает деньги за услуги воспитательницы. В 2025 году размер составляет 8 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, что с апреля этого года украинцам во время временной нетрудоспособности будут выплачивать пособие в размере 100% одновременно по основному месту работы и совместительству. Изменения касаются страховых случаев, которые наступят после 4 апреля 2025 года.

Также напомним, сколько платят гражданам, которые по определенным причинам стали временно нетрудоспособными. Так, сумма зависит от средней зарплаты работника и страхового стажа.