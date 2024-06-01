Актуальные вакансии на предприятиях Польши для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

Ставка 50 тысяч грн и разные льготы — официальная несложная работа в Польше
Склад одежды в Польше предлагает официальную работу украинцам. Для трудоустройства не требуется специальный опыт. Но есть одно требование к кандидатам — нужны навыки работы на компьютере. Компания предоставляет работникам жилье, а также организует доезд на предприятие. Зарплата — от 3 500 до 5 000 злотых в месяц (35 000 – 50 000 грн), в зависимости от количества смен у работника.
Эту вакансию опубликовали в пятницу, 31 мая, на сайте поиска работы Razem work.
Условия работы на складе одежды
Работодатель обещает официальное оформление — umowa o prace — с оплачиваемым отпуском и больничными. График работы — 8 часов в день, сверхурочных нет. Первая смена длится с 06:00 до 11:15, вторая — с 14:15 до 22:30.
Преимущества работы на складе:
- бесплатный абонемент в частной сети клиник Luxmed;
- бесплатный транспорт на работу из городов Познань и Сважендс;
- комплексный обед для работников стоимостью 3,50 злотых;
- бесплатный чай, кофе, вода на территории предприятия;
- бесплатные курсы польского языка.
Что входит в обязанности работника
В описании вакансии указано, что работник будет готовить товары к продажам (нужно фотографировать продукцию), а также проверять возвращенный товар на целостность, в частности следить, за наличием бирок.
В цеху — комфортные условия. Нет посторонних шумов и запахов.
Работа для украинцев за границей
Также в Польше ищут рабочих на склад товаров для дома. Предприятие находится в городе Вроцлав. Заработная плата — до 1 600 евро ежемесячно. А в польском городке Кельце нужны упаковщики круассанов в пекарню. Работодатель обещает платить до 70 тысяч гривен ежемесячно.
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