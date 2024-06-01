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Ставка 50 тысяч грн и разные льготы — официальная несложная работа в Польше

1 июня 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Актуальные вакансии на предприятиях Польши для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка
Сотрудники склада проверяют товар. Фото иллюстративное: blog.arvato.pl
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Склад одежды в Польше предлагает официальную работу украинцам. Для трудоустройства не требуется специальный опыт. Но есть одно требование к кандидатам — нужны навыки работы на компьютере. Компания предоставляет работникам жилье, а также организует доезд на предприятие. Зарплата — от 3 500 до 5 000 злотых в месяц (35 000 – 50 000 грн), в зависимости от количества смен у работника.

Эту вакансию опубликовали в пятницу, 31 мая, на сайте поиска работы Razem work.

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Условия работы на складе одежды

Работодатель обещает официальное оформление — umowa o prace — с оплачиваемым отпуском и больничными. График работы — 8 часов в день, сверхурочных нет. Первая смена длится с 06:00 до 11:15, вторая — с 14:15 до 22:30.

Преимущества работы на складе:

  • бесплатный абонемент в частной сети клиник Luxmed;
  • бесплатный транспорт на работу из городов Познань и Сважендс;
  • комплексный обед для работников стоимостью 3,50 злотых;
  • бесплатный чай, кофе, вода на территории предприятия;
  • бесплатные курсы польского языка.

Что входит в обязанности работника

В описании вакансии указано, что работник будет готовить товары к продажам (нужно фотографировать продукцию), а также проверять возвращенный товар на целостность, в частности следить, за наличием бирок.

В цеху — комфортные условия. Нет посторонних шумов и запахов.

Работа для украинцев за границей

Также в Польше ищут рабочих на склад товаров для дома. Предприятие находится в городе Вроцлав. Заработная плата — до 1 600 евро ежемесячно. А в польском городке Кельце нужны упаковщики круассанов в пекарню. Работодатель обещает платить до 70 тысяч гривен ежемесячно.

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