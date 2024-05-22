Грошова допомога до 100 тис. грн — у Мінцифри оголосили нову програму

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві цифрової трансформації оголосили нову програму підтримки "Траєкторія". В її рамках на розвиток власної справи можна отримати до 100 тис. гривень.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Нова програма підтримки "Траєкторія"

Як зазначають у Мінцифри, програма "Траєкторія" призначена для підтримки починань у бізнесі ветеранів та військових.

Зокрема, вона передбачає надання захисникам та захисницям більше можливостей для розвитку.

Завдяки зусиллям мережі центрів підтримки підприємців "Дія.Бізнес" та мережі мультимаркетів "Аврора" організують освітньо-грантову програму для військових та другого з подружжя з метою надання допомоги у створенні та масштабуванні бізнесу.

Для учасників програми будуть доступні:

освітній вебінар на тему створення бізнес-плану;

проведення групових занять з психологом;

онлайн-лекції, які проведуть ветерани-підприємці;

індивідуальні консультації.

Наприкінці навчання всі учасники зможуть презентувати власні бізнес-проєкти. За програмою, 50 бізнесменів-початківців, які покажуть найкращі результати, отримають по 100 тис. гривень на початок та розвиток власної справи.

Хто і як може подати заявки

Громадяни, які мають бажання взяти участь у програмі підтримки "Траєкторія", повинні подати заявки. Це можна зробити дистанційно. Для цього потрібно заповнити спеціальну форму за посиланням.

Реєстрація на освітньо-грантову програму для військових триватиме до 16 червня 2024 року.

Програма доступна для таких категорій громадян:

ветерани;

військові;

чоловік захисниці/дружина захисника.

"Задайте правильну траєкторію для розвитку бізнесу", — наголосили у Міністерстві цифрової трансформації.

У пресслужбі додали, що програму ініціювали мережа центрів підтримки підприємців "Дія.Бізнес" та мережа мультимаркетів "Аврора". Реалізація проєкту відбувається за підтримки Мінцифри, Міністерства у справах ветеранів і Офісу з розвитку підприємництва та експорту, а також за сприяння UNDP в Україні та уряду Швеції, Українського ветеранського фонду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким громадянам надали повторне право на оперативні виплати внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 3 тис. гривень. Йдеться про українців, які змушені знову евакуюватися із небезпечних регіонів Харківської області.

Також ми повідомляли, що громадяни у чотирьох регіонах можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій в 11 тис. гривень. Таку можливість надає Благодійний фонд "Право на захист".