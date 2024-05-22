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Стартовала регистрация на новую помощь до 100 тыс. грн — условия

22 мая 2024 11:57
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Денежная помощь до 100 тыс. грн — в Минцифре объявили новую программу
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Министерстве цифровой трансформации объявили новую программу поддержки "Траектория". В ее рамках на развитие собственного дела можно получить до 100 тыс. гривен.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Новая программа поддержки "Траектория"

Как отмечают в Минцифре, программа "Траектория" предназначена для поддержки начинаний в бизнесе ветеранов и военных.

В частности, она предусматривает предоставление защитникам и защитницам больше возможностей для развития.

Благодаря усилиям сети центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" и сети мультимаркетов "Аврора" организуют образовательно-грантовую программу для военных и второго супруга с целью оказания помощи в создании и масштабировании бизнеса.

Для участников программы будут доступны:

  • образовательный вебинар по теме создания бизнес-плана;
  • проведение групповых занятий с психологом;
  • онлайн-лекции, которые проведут ветераны-предприниматели;
  • индивидуальные консультации.

В конце обучения все участники смогут представить собственные бизнес-проекты. По программе, 50 начинающих бизнесменов, которые покажут лучшие результаты, получат по 100 тыс. гривен на начало и развитие собственного дела.

Кто и как может подать заявки

Граждане, желающие принять участие в программе поддержки "Траектория", должны подать заявки. Это можно сделать дистанционно. Для этого нужно заполнить специальную форму по ссылке.

Регистрация на образовательно-грантовую программу для военных продлится до 16 июня 2024 года.

Программа доступна для следующих категорий граждан:

  • ветераны;
  • военные;
  • муж защитницы/жена защитника.

"Задайте правильную траекторию для развития бизнеса", — подчеркнули в Министерстве цифровой трансформации.

В пресс-службе добавили, что программу инициировали сеть центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" и сеть мультимаркетов "Аврора". Реализация проекта осуществляется при поддержке Минцифры, Министерства по делам ветеранов и Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, а также при содействии UNDP в Украине и правительства Швеции, Украинского ветеранского фонда.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым гражданам предоставили повторное право на оперативные выплаты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 3 тыс. гривен. Речь идет об украинцах, вынужденных снова эвакуироваться из опасных регионов Харьковской области.

Также мы сообщали, что граждане в четырех регионах могут получить денежную помощь от международных организаций в 11 тыс. гривен. Такую возможность дает Благотворительный фонд "Право на защиту".

Минцифры
ветераны
военные
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бизнес
деньги
денежная помощь

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