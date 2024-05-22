Денежная помощь до 100 тыс. грн — в Минцифре объявили новую программу

Стартовала регистрация на новую помощь до 100 тыс. грн — условия
В Министерстве цифровой трансформации объявили новую программу поддержки "Траектория". В ее рамках на развитие собственного дела можно получить до 100 тыс. гривен.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Новая программа поддержки "Траектория"
Как отмечают в Минцифре, программа "Траектория" предназначена для поддержки начинаний в бизнесе ветеранов и военных.
В частности, она предусматривает предоставление защитникам и защитницам больше возможностей для развития.
Благодаря усилиям сети центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" и сети мультимаркетов "Аврора" организуют образовательно-грантовую программу для военных и второго супруга с целью оказания помощи в создании и масштабировании бизнеса.
Для участников программы будут доступны:
- образовательный вебинар по теме создания бизнес-плана;
- проведение групповых занятий с психологом;
- онлайн-лекции, которые проведут ветераны-предприниматели;
- индивидуальные консультации.
В конце обучения все участники смогут представить собственные бизнес-проекты. По программе, 50 начинающих бизнесменов, которые покажут лучшие результаты, получат по 100 тыс. гривен на начало и развитие собственного дела.
Кто и как может подать заявки
Граждане, желающие принять участие в программе поддержки "Траектория", должны подать заявки. Это можно сделать дистанционно. Для этого нужно заполнить специальную форму по ссылке.
Регистрация на образовательно-грантовую программу для военных продлится до 16 июня 2024 года.
Программа доступна для следующих категорий граждан:
- ветераны;
- военные;
- муж защитницы/жена защитника.
"Задайте правильную траекторию для развития бизнеса", — подчеркнули в Министерстве цифровой трансформации.
В пресс-службе добавили, что программу инициировали сеть центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" и сеть мультимаркетов "Аврора". Реализация проекта осуществляется при поддержке Минцифры, Министерства по делам ветеранов и Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, а также при содействии UNDP в Украине и правительства Швеции, Украинского ветеранского фонда.
Что еще стоит знать
Напомним, некоторым гражданам предоставили повторное право на оперативные выплаты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 3 тыс. гривен. Речь идет об украинцах, вынужденных снова эвакуироваться из опасных регионов Харьковской области.
Также мы сообщали, что граждане в четырех регионах могут получить денежную помощь от международных организаций в 11 тыс. гривен. Такую возможность дает Благотворительный фонд "Право на защиту".
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