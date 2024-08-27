Цены на квартиры в Киеве в августе 2024 года. Сколько купить недвижимость в Киеве

Новостройки Киева. Фото: pictaram.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, цены на недвижимость в столице Украины — Киеве — продолжают расти. За полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 3%. В то же время цены на вторичку в Киеве, наоборот, несколько упали.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на квартиры в Киеве в августе 2024 года и в каких районах продаются самые дешевые квартиры.

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Что происходит на рынке недвижимости в Украине

Цены на рынке недвижимости в Украине тесно связаны с уровнем безопасности в городах. Так, в восточных областях страны стоимость жилья существенно снизилась, тогда как в западных регионах наблюдается значительный рост цен на квартиры.

Цены на квартиры на первичке

Согласно исследованию аналитиков портала недвижимости ЛУН, лидером по продаже недвижимости на первичном рынке является не Киев, а Львов. В среднем стоимость квартиры в новостройках этого западного города составляет 58 тысяч долларов. Второе место занимает Киев, где средняя цена однокомнатной квартиры на первичном рынке составляет 52 тысячи долларов.

Третье место по стоимости однокомнатных квартир на первичном рынке занимает Ужгород со средней ценой 50 тысяч долларов. На четвертой позиции находится Днепр, где средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке составляет 45 тысяч долларов. Замыкает пятерку Кропивницкий со средней стоимостью однокомнатной квартиры на уровне 41 тысячи долларов.

Согласно исследованию украинского маркетплейса недвижимости DIM.RIA, за год средняя стоимость жилья в новостройках Украины увеличилась примерно на 4%. Наиболее заметный рост цен за квадратный метр был зафиксирован в Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровенской областях.

Аналитики этого ресурса отмечают, что самое дорогое новое жилье находится именно в столице, где стоимость квадратного метра составляет 1 340 долларов. Доступные предложения новостроек можно найти в Запорожской области.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках по областям Украины. Инфографика: Новини.LIVE

Цены на квартиры на вторичке

По данным ЛУН среди украинских городов в августе самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке также были зафиксированы во Львове, где их средняя стоимость составляет 62 тысячи долларов. Киев, несмотря на статус столицы, и здесь немного уступает городу Льва со средней ценой на уровне 60 тысяч долларов.

Третье место занимает Ужгород со средней ценой 55 тысяч долларов. Черновцы размещаются на четвертой позиции с показателем 46 тысяч долларов, а Луцк и Винница делят пятое место. Средняя стоимость однокомнатных квартир в этих украинских городах составляет 45 тысяч долларов.

ТОП-5 городов Украины с самой дорогой недвижимостью. Инфографика: Новини.LIVE

По данным аналитического центра DIM.RIA, в июле средняя стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке, указанная в объявлениях, снизилась в большинстве областей Украины. Исключение составляли пять областей, где был зафиксирован рост по сравнению с июнем. Наиболее заметное увеличение цен произошло во Львовской и Черновицкой областях с ростом на 2,5% и 2% соответственно.

Эксперты DIM.RIA отмечают, что на конец июля 2024 года самые дорогие однокомнатные квартиры находятся в Киеве. Их средняя стоимость составляет около 94 тысяч долларов.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке по областям Украины. Инфографика: Новости.

Как изменились цены на квартиры в Киеве в августе

По данным статистики платформы объявлений по аренде и покупке жилья M2bomber, за последние шесть месяцев стоимость квадратного метра в Киеве увеличилась на 7 375 грн. Рост цен составил 17,17%. В настоящее время средняя цена квадратного в столице метра составляет 50 325 грн. За год рост цен был несколько меньше — на 6 тысяч грн за квадратный метр, что составляет 13,54%. Впрочем, за последний месяц в столичных новостройках произошло совсем незначительное снижение стоимости — на 1,42%.

Как изменились цены в новостройках Киева в разные периоды. Инфографика: Новости.

Аналитики отмечают, что в Киеве чаще всего продаются новые квартиры, где средняя цена за квадратный метр составляет 20 800 грн. Объявление с такой стоимостью составляет 8% от общего количества предложений.

По данным статистики ЛУН в августе средние цены за 1 квадратный метр в новостройках столицы составляют 1 250 долларов. При этом существует существенная разница между стоимостью жилья в разных классах. Так, средняя стоимость квадратного метра в новостройках класса "премиум" составляет 3 170 долларов, "бизнес" сегмент стоит 1 710 долларов, а "комфорт" и "эконом" — 1 040 и 980 долларов за квадратный метр соответственно.

По статистике M2bomber, цены на рынке вторичной недвижимости Киева за последние полгода тоже выросли. Стоимость квадратного метра выросла на 1,88%. В конце февраля один квадратный метр на вторичном рынке стоил 55 667 грн. В конце августа средние цены составляют уже 57 436 грн.

При этом в большинстве объявлений (8,4%) по продаже квартир на вторичке цена за квадратный метр составляет 48 тысяч грн.

А вот аналитики ЛУН напротив фиксируют падение цен на рынке вторичной недвижимости Киева. По их данным, по состоянию на август, однокомнатные квартиры в среднем стоят 60 тысяч долларов (падение на 5%), двухкомнатные – 90 тысяч долларов (падение на 8%), а трехкомнатные – 130 тысяч долларов (падение 6%).

В каких районах Киева продаются самые дешевые квартиры

Цены на квартиры также сильно зависят от района расположения ЖК. Например, самая большая цена в новостройках Киева по данным ЛУН зафиксирована в Печерском районе — 2 160 долларов за квадратный метр, на втором городе с существенным отставанием идет Шевченковский район — 1 790 долларов. Самые дешевые квартиры на рынке первичной недвижимости расположены в Деснянском районе - 1 070 долларов за квадратный метр.

Средняя стоимость квартиры на первичном рынке по районам Киева. Инфографика: Новости.

По данным M2bomber, самые низкие цены за квадратный метр в новостройках также зафиксированы в Деснянском районе, где в среднем они составляют 968 долларов. Далее следуют Соломенский район с ценой 1 001 доллар, Дарницкий — 1 051 доллар, Оболонский – 1 084 долларов, Святошинский — 1 121 доллар и Днепровский — 1 146 долларов и Святошинский — 1 176 долларов. В Голосеевском районе средняя стоимость достигает 1 261 доллар.

Самые высокие цены наблюдаются в Печерском районе, где квадратный метр стоит в среднем 2 638 долларов. С существенным отрывом за ним идут Шевченковский район с ценой 1 600 долларов и Подольский — 1 232 доллара.

Цены на жилье на вторичном рынке в столице также отличаются в зависимости от того, в каком районе оно расположено. Аналитика ЛУН демонстрирует, что самые высокие цены на вторичке также сохраняются в Печерском районе — 2 160 долларов за квадратный метр. За ним следуют Шевченковский район — 1790 долларов, и Голосеевский район — 1650 долларов.

Самые дешевые квартиры на вторичке можно найти в Деснянском (1 070 долларов за квадратный метр), Святошинском (1 270 долларов) и Оболонском (1 300 долларов) районах.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке по районам Киева. Инфографика: Новини.LIVE

Напомним, в столице растут цены на аренду квартир. За последние месяцы стоимость аренды жилья в Киеве резко возросла. Однако, несмотря на это, столица Украины не является самым дорогим городом Украины для аренды жилья.

Также мы писали о городах Украины с самыми высокими ценами на аренду. Стоимость аренды однокомнатных квартир в большинстве крупных городов за шесть месяцев текущего года выросла на около 1 тыс. грн.