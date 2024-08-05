Ціни на оренду у Києві у серпні 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру у Києві

Київ з висоти пташиного польоту. Фото: aerophoto.com.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вартість оренди квартир у Києві традиційно була високою, що пояснюється статусом столиці України. З початком війни орендні ставки трохи знизилися, але невдовзі повернулися до попереднього рівня. В останні місяці вартість оренди житла у Києві знову стрімко зростає. Однак, попри це Київ не є найдорожчим містом України для оренди житла.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Києві у серпні 2024 року, скільки коштує винайняти житло в столиці та в яких районах здають найдешевші квартири.

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Несподівано, але Ужгород, а не Київ став найдорожчим містом України за вартістю оренди житла. На другому місці розташувався Львів, і лише після нього слідує столиця.

За даними ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові на липень становить 16,5 тис. грн на місяць, у Києві — 15 тис. грн.

"Найдорожчим містом у липні став Ужгород — однокімнатна квартира тут коштує в середньому 17,7 тис. грн на місяць. Це дорожче, ніж у столиці або у Львові", — ідеться в пресрелізі платформи для вибору квартир на ринку житла в Україні.

У рейтингу далі йдуть Чернівці із середньою орендною ставкою 12,3 тис грн за однокімнатну квартиру, а також Івано-Франківськ, Кропивницький, Полтава та Рівне — по 12 тис. грн на місяць. У Черкасах оренда становить у середньому 10 тис. грн на місяць, у Хмельницькому – 9,5 тис. грн, а у Тернополі – 9,4 тис. грн.

Аналітики також зазначають, що Одеса, яка раніше вважалася дорогим містом для оренди, тепер посідає тільки 14-те місце з орендною ставкою 7 тис. грн на місяць.

У містах, що знаходяться близько до прифронтових зон і страждають від військових дій, зафіксовано найнижчі ціни на оренду: у Чернігові – 5,8 тис. грн на місяць, у Запоріжжі та Сумах – по 5,5 тис. грн, у Миколаєві – 5 тис. грн, а у Харкові та Херсоні — по 4 тис. грн.

При цьому, за даними статистики ЛУН, на початок серпня середня орендна плата за однокімнатну квартиру у Києві не зросла і становить від 13 00 до 15 000 гривень.

Середні ціни оренди однокімнатних квартир у Києві у серпні 2024 року. Фото: ЛУН

Водночас вартість оренди двокімнатних квартир за останній час пішла вгору і в середньому варіюється від 17 000 до 20 000 гривень на місяць.

Середні ціни оренди двокімнатних квартир у Києві у серпні 2024 року. Фото: ЛУН

Найдорожчі однокімнатні квартири здаються у Печерському (33 800 грн), Шевченківському (25 000 грн) та Голосіївському (17 000 грн) районах. Менш дорогі однокімнатні квартири можна орендувати у Дніпровському (13 000 грн), Святошинському (12 000 грн) та Деснянському (8 500 грн) районах.

Найбільш дорогі двокімнатні квартири у столиці також можна знайти у Печерському (41 900 грн), Шевченківському (32 500 грн) та Голосіївському (29 000 грн) районах. Менш дорогі "двушки" можна орендувати у Дніпровському (17 800 грн), Святошинському (15 000 грн) та Деснянському (10 000 грн) районах.

Серед найдорожчих трикімнатних квартир у лідерах все ті ж Печерський (67 000 грн), Шевченківський (52 300 грн) та Голосіївський (39 900 грн) райони. Менш дорогі трикімнатні квартири можна знайти в Оболонському (27 200 ггрн), Дніпровському (27 000 грн) та Дарницькому районах (22 000 грн). А от інформація про оренду трикімнатних квартир у Святошинському та Деснянському районах відсутня через брак актуальних даних.

Середня вартість оренди квартири у Києві за районами станом на серпень 2024 року. Фото: ЛУН

За статистикою платформи оголошень з оренди та купівлі житла M2bomber, у серпні 2024 року медіанна орендна плата складає 13 974 грн за однокімнатну квартиру, 19 638 грн за двокімнатну та 26 613 грн за трикімнатну квартиру.

На наведеному нижче графіку видно, що 2024 року ціни на оренду квартир у столиці поступово збільшуються. Особливо помітне зростання вартості оренди дво- та трикімнатних квартир, які останнім часом значно подорожчали.

Медіанна орендна плата в Києві у сернпні 2024 року. Фото: M2bomber

Квартири, що здаються в оренду в Києві, та ціни на них

1-кімнатна студія в Оболонському районі

Перша квартира з нашого списку здається в житловому комплексі "Яскравий" за адресою вулиця Калнишевського, 6, Оболонський район. Це 1-кімнатна студія площею 25 кв.м, що розташована на 21 поверсі.

Квартира обладнана необхідною технікою та меблями: холодильник, плита, витяжка, духова шафа, пральна машина, бойлер, кондиціонер, телевізор діагоналлю 32", двоспальне ліжко з ортопедичним матрацом, розкладний стіл, шафа, комод та передпокій. Встановлені лічильники на воду, опалення та газ. Поблизу знаходяться супермаркети, торгові центри, парк та озеро Міністерське.

Вартість оренди: 10 000 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної студії в Оболонському районі. Фото: OLX

1-кімнатна квартира в ЖК "Метрополія"

Наступне житло здається у довгострокову оренду в Дарницькому районі Києва. Квартира розташована у житловому комплексі "Метрополія", що неподалік від станції метро "Вирлиця". Будинок оснащений генератором, завдяки чому ліфт і водопостачання функціонують навіть при відключенні електроенергії.

Квартира обладнана кондиціонером, пральною машиною, бойлером, холодильником, телевізором, мікрохвильовою піччю, варильною поверхнею, витяжкою, чайником та ліжком з матрацом. Автор оголошення зазначає, що проживання із домашніми тваринами не допускається.

Вартість оренди: 11 500 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири в ЖК "Метрополія". Фото: OLX

1-кімнатна квартира в центрі Києва

Наступна квартира здається в оренду у самому центрі Києва за адресою вулиця Мечникова, 7. Будинок розташований біля станції метро "Кловська". У квартирі виконаний сучасний ремонт, встановлена ​​нова техніка та меблі, а також тепла підлога.

Квартира-студія із зонуванням, де спальне місце відокремлено від гостьової зони. Санвузол суміщений, обладнаний повноцінною ванною та бойлером. У квартирі також є потужний кондиціонер, смарт-телевізор, дві шафи-купе та засклений балкон. Квартира з гарною шумоізоляцією. У районі розвинена інфраструктура, поряд знаходяться кілька закладів харчування та відпочинку. Як зазначає автор оголошення, електроенергія у квартирі відключається рідко.

Вартість оренди: 20 000 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири в центрі Києва. Фото: OLX

2-кімнатна квартира в ЖК Manhattan City

Наступна квартира здається в житловому комплексі Manhattan City що розташований на вулиці Борщагівській.

Квартира має дві кімнати та загальну площу 55 кв.м. Житло повністю укомплектоване для комфортного проживання. В наявності побутова техніка: мікрохвильова піч, холодильник, духова шафа, варильна панель, посудомийна та пральна машина та телевізор.

Також квартира оснащена душовою кабіною, теплою підлогою та кондиціонером. У будинку передбачені ліфт, консьєрж, господарське приміщення, пожежна сигналізація та охорона території.

У радіусі 500 метрів від квартири знаходяться зупинка громадського транспорту, поштове відділення, залізнична станція, ресторани, кафе, аптека, супермаркет та торгово-розважальний центр.

Вартість оренди: 25 000 грн.

Оголошення з оренди 2-кімнатної квартири в ЖК Manhattan City. Фото: OLX

3-кімнатна квартира з видом на ліс

Останнє помешкання у нашому списку. У ЖК "Брест-Литовський" здається 3-кімнатна студія площею 96 кв.м. Вона знаходиться на 4 поверсі 16-поверхового нового монолітно-цегляного будинку. З квартири відкривається краєвид на ліс та церкву.

У помешканні відокремлені дві спальні, велика кухня-вітальня та три засклені лоджії. Є вся необхідна техніка, включаючи холодильник, пральну машину, мікрохвильову піч та бойлер.

У кожній спальні є двоспальне ліжко, шафа-купе, комод для білизни та окремий вихід на лоджію. У вітальні розташований кутовий диван розміром, телевізор з діагоналлю та італійський скляний обідній стіл. У передпокої встановлено додаткову шафу-купе.

Житловий комплекс закритого типу, з охороною та власною котельнею. На території комплексу є лісопаркова зона з обладнаними зонами для барбекю та спортивний майданчик. Поблизу знаходиться спорткомплекс. До станції метро "Житомирська" можна дістатися за 10 хвилин громадським транспортом.

Вартість оренди: 18 000 грн.

Оголошення з оренди 3-кімнатної квартири з видом на ліс. Фото: OLX

Нагадаємо, ми вирішили порахувати, скільки коштуватиме тиждень відпочинку в Одесі для двох. Серпень останній місяць літа — золота пора для відпочинку.

Також ми писали як у Львові змінилась вартість житла наприкінці липня. Ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львівській області зросли на 2%, а 3-кімнатних — на 4%.