Старі картки ПриватБанку: хто має звернутися до відділення

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Деякі клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" мають звернутися до відділення для здійснення заміни банківських карток, термін дії яких неодноразово продовжувася під час воєнного стану. За відсутності такої можливості — процедуру можна буде виконати онлайн чи на основі довіреності.

Про те, які картки підлягають заміні, розповідає редакція Новини.LIVE.

Причини, через які потрібен перевипуск карт ПриватБанку

З часу повномасштабного російського вторнення державна банківська установа неодноразово продовжувала дію карток, термін яких завершився у лютому 2022 року. Відповідний процес щоразу відбувався в автоматичному режимі і дозволяв використовувати їх для різноманітних розрахунків.

Громадянам можна не перевипускати пластикові карти, навіть за умови того, що термін дії давно добіг кінця, якщо їх використовують для таких операцій:

Здійснення оплати в точках продажу через POS-термінали;

Зняття готівки через банкомати;

Виконання більшості операцій у застосунку та на порталі "Приват24";

Поповнення рахунку будь-яким способом.

Однак для деяких фіноперацій використання карток може виявитися проблематичним. Зокрема, йдеться про:

Зняття готівки/операції на закордонних сервісах;

Обмін валют через застосунок та веббанкінг "Приват24".

У зв'язку з цим рекомендують клієнтам звернутися до відділення за перевипуском пластикових носіїв.

Згідно з інформацією банку, йдеться про такі типи карток із завершеним терміном дії:

Картки "Універсальна";

Картки для виплат (пенсійна, для соцвиплат тощо);

Картки "Gold";

Картки Юніора;

Бізнес-картки;

Преміальні картки.

Як повноцінно користуватися послугами ПриватБанку

У банку для клієнтів доступні кілька варіантів продовження повноцінного використання карток. Зокрема, можна:

Оформити цифрову Digital картку через "Приват24" — вона дозволить розраховуватися у торгових мережах через смартфон, знімати готівку у банкоматах ПриватБанку. Перевипустити пластиковий носій у будь-якому відділенні ПриватБанку. Замовити доставку перевипущеної карти по Україні/за кордон.

Послуга доставки буде безкоштовною до кінця року, після чого по Україні передбачатиме комісію у 80 грн (разом з ПДВ).

Зокрема, замовити карту можна у системі "Приват24", виконавши такі кроки:

Обравши у меню "Гаманець";

Натиснувши на картку для заміни;

Зазначивши необхідну адресу для доставки;

Підтвердивши операцію "Замовити картку".

Також можна оформити нотаріальну довіреність, з якою довірена особа може прийти до банку та перевипустити карту без власника.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому ПриватБанк виплачує на картки по 2 000 грн. Йдеться про держпрограму "Скринінг здоров’я 40+". Вона передбачає надання грошової допомоги на медобстеження для кожного 40-річного українця. Зокрема, клієнти можуть оформити виплати на картки через державний банк (як віртуальні, так і фізичні).

Ще Новини.LIVE писали про те, які ПриватБанк вимагає документи для підтвердження коштів у разі продажу майна. За правилами, під час блокування рахунку фінустанова може провести перевірку законності джерел доходів, запитавши дотаткові документи. На розблокування рахунку може піти від трьох до п’яти днів під час первинної перевірки.