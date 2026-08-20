Тарифи на сервіси ПриватБанку: які послуги обходяться дорожче влітку

Жінка на тлі банківського відділення. Фото: Новини.LIVE

Влітку 2026 року державна фінустанова "ПриватБанк" переглянула тарифну політику на цілий спектр популярних сервісів у бік підвищення через зростання витрат на обслуговування інфраструктури та необхідність модернізації. Також клієнтів банку попередили, що мають намір повернути повноцінні комісії за здійснення міжнародних переказів з кінця серпня, скасувавши пільгові умови.

Про те, за що клієнти платять більше і які очікуються зміни, розповідає редакція Новини.LIVE.

За які сервіси клієнти ПриватБанку платять більше

Згідно з актуальною інформацією держбанку, тепер клієнтам доводиться доплачувати за зняття готівкових коштів через банкомати інших банківських установ.

Якщо раніше розмір комісії за відповідну послугу дорівнював 1% від суми фінансової операції, то нині частка зросла до 1,5%.

Водночас, ПриватБанк зберіг пільгові умови для власників пенсійних карток. Для такої категорії клієнтів надалі залишили правило, що передбачає безкоштовне зняття готівки в усіх банкоматах по Україні.

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Окрім того, тепер діє підвищений тариф на SMS-інформування щодо балансу коштів на рахунках. До змін вартість такого сервісу становила 10 грн щомісяця (120 грн за рік), а нині — 15 грн (180 грн за рік).

Нові ціни встановили на послугу оформлення додаткової картки. Якщо раніше за таку послугу клієнти платили 50 грн, то нині удвічі більше — 100 грн.

У ПриватБанку пояснили необхідність запровадження змін тим, що:

подорожчало обслуговування інфраструктури;

є потреба у модернізації електронних сервісів;

необхідне посилення захисту клієнтських даних.

Які ще тарифні зміни готує ПриватБанк

Згідно з планами банку, з 31 серпня 2026 року, для клієнтів, які здійснюють міжнародні грошові перекази, скасують дію знижених комісій.

Передбачається, що громадяни, які користуються такою послугою, почнуть платити стандартну вартість. Йдеться про згортання акції, що передбачала такі пільгові умови у вигляді знижених комісій:

Грошові перекази із карти іноземної фінустанови на карту ПриватБанку з комісією 1% замість 1,5%. Грошові перекази з валютної карти ПриватБанку на закордонні карти в 1% від обсягу (від 50 грн) замість 2%.

До цього банк кілька разів пролонгував дію відповідної акції для підтримки громадян за кордоном, які регулярно надсилають гроші рідним в Україну.

Нині у клієнтів є шанс скористатися зниженим тарифом. Йдеться про надсилання переказів виключно з валютної карти Mastercard від ПриватБанку у рамках встановлених лімітів. Зокрема, мінімальний переказ може стартувати з 10 доларів (в еквіваленті).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що влітку деякі клієнти ПриватБанку платитимуть додаткову комісію у майже 2% щомісяця. У фінустанові оновили одну з послуг, розширивши можливості, та встановивши фіксовану плату. Йдеться про зміну сервісу "Оплата частинами". Тепер клієнти можуть самостійно встановити більше число платежів, скоротивши суми виплат.

Ще Новини.LIVE писали, кому ПриватБанк у серпні нарахує на карти 2 000 грн. Йдеться про державну грошову допомогу "Скринінг здоров’я 40+" на медобстеження для 40-річних українців. Зокрема, клієнти мають можливість оформити виплати на картки на комплексну діагностику через державний банк. Передусім потрібно відкрити спеціальну картку.