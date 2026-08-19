ПриватБанк виплачує 2 000 грн на картки одній категорії клієнтів: умови

Банківська картка ПриватБанку у руках. Фото: Новини.LIVE

У серпні 2026 року одній категорії клієнтів державної фінустанови "ПриватБанк" надано право подавати запити для зарахування 2 000 грн на картки. Згідно з умовами програми, йдеться про надання коштів, які можна буде використати на чітко визначений перелік медичних обстежень українським громадянам, вік яких перевищує 40 років.

Про те, як отримати виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому ПриватБанк нараховує на картки 2 000 грн

Йдеться про реалізацію державної грошової допомоги "Скринінг здоров’я 40+" на медичні обстеження для кожного 40-річного українського громадянина.

Зокрема, клієнтам доступна можливість оформлення виплат на картки на комплексне медобстеження через державний ПриватБанк.

Національна ініціатива, спрямована на ранню діагностику найбільш поширених хвороб українців старшого віку. Йдеться про обстеження на предмет виявлення:

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Серцево-судинних захворювань; Цукрового діабету; Проблем психічного здоров’я.

У серпні така можливість стала доступна всім, хто відсвяткував 40-річчя.

Як отримати кошти через ПриватБанк

Згідно з умовами програми, для нарахування відповідних виплат у рамках національної програми громадянам передусім потрібно відкрити спеціальну картку у ПриватБанку.

Загалом передбачені два шляхи зарахування коштів, залежно від того, чи користується людина цифровими сервісами. Картки для виплат можуть бути як віртуальними, так і фізичними.

Для першого варіанту отримання коштів потрібно мати:

телефон, що підтримує NFC;

мобільний застосунок держпослуг "Дія";

у застосунку — цифровий документ у вигляді ID-картки.

Якщо клієнти не мають сучасних смартфонів з NFC, то такі картки можна відкрити у банківському відділенні та замовити пластик.

Далі потрібно буде звернутися до Центру надання адмінпослуг (ЦНАП) та подати заявку.

Кошти з картки можна буде використати тільки аналізи та обстеження в медичних закладах:

з кодами діяльності (MCC 8011, 8062, 8099, 8071);

зареєстрованими в програмі МОЗ.

За умовами, зняти готівку з таких карток чи переказати на інші рахунки буде неможливо.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк за однією з акцій нарахує 300 грн. Йдеться про можливість рекомендувати продукти банку комусь із друзів. Фінустанова нарахує на картки по 150 грн обом. Такі суми виплатять у програмі лояльності "Привіт". Водночас, клієнти мають необмежені можливості щодо кількості подібних запрошень.

Ще Новини.LIVE писали, що у ПриватБанку можна отримати винагороду за акцією "Ліміт із кешбеком на день народження". Згідно з умовами, власники карток Mastercard та Visa зможуть отримати кешбек у 3%. Максимальну виплату, на яку зможуть розраховувати учасники за період акції сягатиме 500 грн, враховуючи утримання податків.