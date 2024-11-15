Який середній дохід родини у Швейцарії

Швейцарці в магазині. Ілюстративне фото: Expatica

Федеральне Відомство статистики Швейцарії повідомило, що середній дохід домогосподарства в країні залишився стабільним. Він становить близько 6900 швейцарських франків на родину.

Про це пише видання swissinfo.ch.

Читайте також:

Дохід людей у Швейцарії

Так, у 2022 році середній наявний дохід середнього домогосподарства у Швейцарії становив 6 902 швейцарські франки на місяць. У порівнянні попередніми роками цей показник залишився стабільним.

У тому ж році родина в середньому віддавала на споживчі витрати 4 949 франків на місяць — 49,8% від свого сукупного доходу. Цей показник став більшим, аніж у 2021 році.

За даними федерального відомства статистики, у країні знову досягнуто рівня споживання, характерного для років, які передували пандемії. Таким чином після оплати всіх щомісячних витрат у родини залишалося в середньому 1546 швейцарських франків для вільного розпорядження, що становить 15,6% від доходу.

Як правило, ці гроші у родин йшли на поповнення заощаджень. Однак у 2022 році не всі сім'ї були в змозі регулярно відкладати кошти. Зокрема, люди з найнижчим рівнем доходу — 4723 швейцарські франки родину інколи навіть витрачали більше, аніж заробляли.

Нагадаємо, серед українських послів за рівнем заробітку перше місце посів представник України у Молдові Марко Шевченко.

Також Новини.LIVE розповіли, скільки заробляють вчителі та що може змінитися у 2025 році.