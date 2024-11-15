Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Стало відомо, скільки в середньому заробляє сім'я у Швейцарії arrow

Стало відомо, скільки в середньому заробляє сім'я у Швейцарії

15 листопада 2024 10:54
Євгенія Брюховецька - редактор
Який середній дохід родини у Швейцарії
Швейцарці в магазині. Ілюстративне фото: Expatica
Євгенія Брюховецька - редактор

Федеральне Відомство статистики Швейцарії повідомило, що середній дохід домогосподарства в країні залишився стабільним. Він становить близько 6900 швейцарських франків на родину.

Про це пише видання swissinfo.ch.

Читайте також:

Дохід людей у Швейцарії

Так, у 2022 році середній наявний дохід середнього домогосподарства у Швейцарії становив 6 902 швейцарські франки на місяць. У порівнянні попередніми роками цей показник залишився стабільним.

У тому ж році родина в середньому віддавала на споживчі витрати 4 949 франків на місяць — 49,8% від свого сукупного доходу. Цей показник став більшим, аніж у 2021 році.

За даними федерального відомства статистики, у країні знову досягнуто рівня споживання, характерного для років, які передували пандемії. Таким чином після оплати всіх щомісячних витрат у родини залишалося в середньому 1546 швейцарських франків для вільного розпорядження, що становить 15,6% від доходу.

Як правило, ці гроші у родин йшли на поповнення заощаджень. Однак у 2022 році не всі сім'ї були в змозі регулярно відкладати кошти. Зокрема, люди з найнижчим рівнем доходу — 4723 швейцарські франки родину інколи навіть витрачали більше, аніж заробляли.

Нагадаємо, серед українських послів за рівнем заробітку перше місце посів представник України у Молдові Марко Шевченко.

Також Новини.LIVE розповіли, скільки заробляють вчителі та що може змінитися у 2025 році.

зарплати родина Швейцарія доходи витрати

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:34 Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

11:31 Через російський обстріл Одеси постраждала амбулаторія

11:30 Заступник держсекретаря США Верма прибув до Києва — що відомо

11:11 У ЗСУ пояснили, як ворог планував закріпитися у Куп'янську

11:09 Били КАБами, дронами — Зеленський відреагував на обстріли України

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

11:04 Трудові пільги для УБД — на що можуть розраховувати українці

11:01 Нова допомога українцям — хто може отримати виплати 4,5 тис. грн

10:58 На Закарпатті ексвійськовий влаштував стрілянину біля ТЦК, — ЗМІ

Новина з фото

10:56 Стильні і потужні — 3 недорогі смартфони з унікальним дизайном

10:54 Стало відомо, скільки в середньому заробляє сім'я у Швейцарії

11:31 Через російський обстріл Одеси постраждала амбулаторія

11:30 Заступник держсекретаря США Верма прибув до Києва — що відомо

11:11 У ЗСУ пояснили, як ворог планував закріпитися у Куп'янську

11:09 Били КАБами, дронами — Зеленський відреагував на обстріли України

11:04 Трудові пільги для УБД — на що можуть розраховувати українці

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

11:01 Нова допомога українцям — хто може отримати виплати 4,5 тис. грн

10:58 На Закарпатті ексвійськовий влаштував стрілянину біля ТЦК, — ЗМІ

Новина з фото

10:56 Стильні і потужні — 3 недорогі смартфони з унікальним дизайном

10:54 Стало відомо, скільки в середньому заробляє сім'я у Швейцарії

10:51 Скільки заробляють агрономи в Україні — названо суми

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

Text

11:34 Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

Text

09:52 Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

Text

08:00 Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

Text

04:30 У 3 ОШБр створили батальйон із мобілізованих ув'язанених

Text

03:47 Рекрутинг може стати причиною успіху ЗСУ — командир 3 ОШБр

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

00:38 Нардеп проти проєкту бюджету, за який голосуватимуть в Раді

14 листопада 2024
Text

21:42 У Третій ОШБр розкритикували звільнення від покарання за СЗЧ

Text

18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

Text

18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд