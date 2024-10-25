Середня зарплата агрономів — як змінились виплати

Працівник лісового господарства. Фото: УНІАН

В Україні у 2024 році зарплати агрономів дещо зросли в порівнянні з аналогічними періодами минулого року. Проте дані про середню заробітну плату агрономів на різних платформах з працевлаштування можуть суттєво відрізнятися.

Про це розповідає 24 Канал.

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Скільки заробляють агрономи

В Україні зарплата агронома варіюється в залежності від рівня кваліфікації та регіону. Проте аграрний сектор пропонує одні з найвищих зарплат у країні, згідно з даними Work.ua.

Середня зарплата агронома становить близько 25 000 гривень, що на 11% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ця медіанна зарплата була розрахована на основі 78 вакансій, опублікованих на платформі Work.ua.

Важливо підкреслити, що за останні кілька років зарплати в Україні виросли в 2,5-3 рази. Головні агрономи мають можливість отримувати до 80 тисяч гривень на місяць.

Однак на платформі Jooble інформація про середню зарплату агронома суттєво відрізняється: вона становить лише 13 976 гривень на місяць.

Хто з аграріїв отримує найвищі зарплати

Станом на травень 2024 року в аграрному секторі найбільші зарплати отримували такі фахівці:

Працівники лісових господарств: середня заробітна плата становить 33 тисячі гривень.

середня заробітна плата становить 33 тисячі гривень. Комбайнери: заробляють в середньому 31 тисячу гривень.

заробляють в середньому 31 тисячу гривень. Трактористи: середня зарплата — 27 тисяч гривень.

середня зарплата — 27 тисяч гривень. Збирачі ягід, грибів або врожаю: отримують приблизно 25,2 тисячі гривень.

отримують приблизно 25,2 тисячі гривень. Агрономи: їхня середня зарплата складає близько 24,7 тисячі гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, під час воєнного стану інструктори навчальних центрів ЗСУ отримують додаткові виплати. Відомо також, яка сума передбачена для цих винагород.

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