Какой средний доход семьи в Швейцарии

Швейцарцы в магазине. Иллюстративное фото: Expatica

Федеральное Ведомство статистики Швейцарии сообщило, что средний доход домохозяйства в стране остался стабильным. Он составляет около 6 900 швейцарских франков на семью.

Об этом пишет издание swissinfo.ch.

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Так, в 2022 году средний наличный доход среднего домохозяйства в Швейцарии составил 6902 швейцарских франка в месяц. По сравнению с предыдущими годами этот показатель остался стабильным.

В том же году семья в среднем отдавала на потребительские расходы 4949 франков в месяц — 49,8% от своего совокупного дохода. Этот показатель стал больше, чем в 2021 году.

По данным федерального ведомства статистики, в стране вновь достигнут уровень потребления, характерный для лет, которые предшествовали пандемии. Таким образом, после оплаты всех ежемесячных расходов у семьи оставалось в среднем 1546 швейцарских франков для свободного распоряжения, что составляет 15,6% от дохода.

Как правило, эти деньги у семей уходили на пополнение сбережений. Однако в 2022 году не все семьи были в состоянии регулярно откладывать деньги. В частности, люди с самым низким уровнем дохода — 4723 швейцарских франка на семью — иногда даже тратили больше, чем зарабатывали.

Напомним, среди украинских послов по уровню заработка первое место занял представитель Украины в Молдове Марко Шевченко.

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